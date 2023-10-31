只有一天！7-11美式、拿鐵「買11送11」可寄杯 冰磚美式買1送1
7-11歡慶「CITY PRIMA」進駐6000家門市里程碑，11月起登場全新咖啡豆「花香耶加雪菲」，歡慶新品上市，11月14日前精品咖啡買2杯79折、4杯75折，11月1日APP行動隨時取限定，大杯精品美式、拿鐵買11送11，還有精品小農水果冰磚買1送1優惠。全家則是五度與金馬推出聯名杯款，還有Let’s Café全品項任選第2杯7折優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11「CITY PRIMA」歡慶拓點6,000家新里程碑，將原本熱銷經典「衣索比亞古吉」換新「花香耶加雪菲」，採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，以完美黃金比例結合，突顯優雅花香，清新的茉莉花香氣與經典柑橘果酸交織著果醬般的甜蜜滋味，尾韻優雅的佛手柑香氛，整體口感醇厚、風味柔和且層次豐富。
並且歡慶新品上市，11月1日起至14日前，門市購買精品咖啡2杯79折、4杯75折；11月15日至11月28日全品項第2杯7折，再加贈花香香氛吊飾卡1片，每店限量20片，贈完為止。
🟡APP行動隨時取，11月1日單日限定買11送11優惠：
◾大杯精品美式（冰／熱）買11送11，限量3萬組。
◾大杯精品拿鐵（冰／熱）買11送11，限量1萬組。
◾中杯精品美式（冰／熱）買7送4，限量4萬組。
◾中杯精品拿鐵（冰／熱）買7送4，限量2萬組。
◾中杯精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量1萬組。
🟡APP行動隨時取，11月1日起至11月5日：
◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。
全家則是升級咖啡豆！攜手咖啡大廠UCC，針對巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉不同產地的咖啡豆雙群烘焙，過混豆研磨、咖啡機參數調校等，提升咖啡果香風味及醇厚尾韻，並且今年第五度攜手金馬獎聯名，11/1起咖啡換裝以金馬60主視覺意涵設計而成的專屬杯款，11月1日起至28日前，還有經典系列全品項任選第2杯7折優惠（可寄杯、同品項上限10杯）。