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新北敬老愛心卡點數　明年擴大開放機捷、YouBike、計程車使用

▲新北市議會國民黨團質詢時建議放寬新北敬老愛心卡點數多元使用。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.31）
▲新北市議會國民黨團質詢時建議放寬新北敬老愛心卡點數多元使用。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.31）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市敬老愛心卡點數雖可用於搭乘公車、捷運與台鐵等大眾運輸工具，但每個月許多長者在使用上用不完或無法使用其他運具，新北市議會國民黨團今（31）日在市政總質詢上呼籲若無法累積點數，至少要放寬使用範圍，讓長者願意外出。對此，新北市代理市長、副市長劉和然表示，在盤點預算後，確定明年1月1日起可以擴大搭乘機場捷運，至於YouBikeE、計程車因有系統調整問題，會在預算通過後，盼望在明年7月1日前開放適用。

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▲劉和然在議會上備詢宣布新北敬老愛心卡明年將擴大至機捷、YouBike、計程車。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.31）
▲劉和然在議會上備詢宣布新北敬老愛心卡明年將擴大至機捷、YouBike、計程車。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.31）
針對新北敬老、愛心卡今年擴大到台鐵，但許多長者反映每月的480點用不完，國民黨團議員廖先翔、江怡臻、陳偉杰、林國春、葉元之等建議，若敬老愛心卡點數如果無法累積到下個月，建議擴大使用範圍，讓長者有更多選擇。

江怡臻質詢時說到，愛心卡政策本意是要鼓勵銀髮族、身心障礙者外出活動，但目前範圍只有公車、捷運、台鐵，而新北市有71萬名長者，55歲原住民族朋友有6,000人，身心障礙者人數也有17萬，建議在新北財務可負擔前提下，開放更多運具範圍供長者使用。

新北市政府社會局長李美珍表示，開放使用範圍一直在討論，目前老人及身心障礙者搭乘大眾運輸工具即有半價優惠，另外480點則是外加上去，就是要鼓勵長者能多走出家門，但確實因為疫情問題，平均目前使用率約3到5成左右；強調累加部分目前全國沒有相關做法，但新北市鼓勵長者多走出去，當月就用完。

李美珍說明，考量桃園機場捷運行經新北三重、新莊、泰山、林口等地區，為提供老人及身心障礙者多元交通工具選擇，預計自明年元旦起開放敬老愛心卡使用範圍至桃園機場捷運路線，另使用YouBike及搭乘計程車，預計自明年下半年度開放敬老愛心卡使用。

劉和然表示，針對藍綠議員都關心希望範圍擴大敬老、愛心卡點數的適用範圍，目前決議開放桃園機場捷運線、YouBike與計程車等3項目，最快機場捷運可以在明年1月1日上路，因初估計程車半年就要花費市府2億經費，而YouBike及計程車因為系統需要跟業者討論，其餘則要再經過預算通過及逐步研議，期望最晚在明年7月1日可以實施。

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