新北敬老愛心卡點數　明年擴大開放機捷、YouBike、計程車使用

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江怡臻質詢時說到，愛心卡政策本意是要鼓勵銀髮族、身心障礙者外出活動，但目前範圍只有公車、捷運、台鐵，而新北市有71萬名長者，55歲原住民族朋友有6,000人，身心障礙者人數也有17萬，建議在新北財務可負擔前提下，開放更多運具範圍供長者使用。
新北市政府社會局長李美珍表示，開放使用範圍一直在討論，目前老人及身心障礙者搭乘大眾運輸工具即有半價優惠，另外480點則是外加上去，就是要鼓勵長者能多走出家門，但確實因為疫情問題，平均目前使用率約3到5成左右；強調累加部分目前全國沒有相關做法，但新北市鼓勵長者多走出去，當月就用完。
李美珍說明，考量桃園機場捷運行經新北三重、新莊、泰山、林口等地區，為提供老人及身心障礙者多元交通工具選擇，預計自明年元旦起開放敬老愛心卡使用範圍至桃園機場捷運路線，另使用YouBike及搭乘計程車，預計自明年下半年度開放敬老愛心卡使用。
劉和然表示，針對藍綠議員都關心希望範圍擴大敬老、愛心卡點數的適用範圍，目前決議開放桃園機場捷運線、YouBike與計程車等3項目，最快機場捷運可以在明年1月1日上路，因初估計程車半年就要花費市府2億經費，而YouBike及計程車因為系統需要跟業者討論，其餘則要再經過預算通過及逐步研議，期望最晚在明年7月1日可以實施。