北市亞運選手奪六金 蔣萬安宣布補助金加發5%最高103萬
本屆2022年杭州亞運會台北市選手表現優異，共奪下6金9銀10銅的成績，台北市長蔣萬安今（31）日利用市政會議的時間，接見設籍於台北市的亞運選手，並於會中宣布，提高獎勵金與每月的訓練補助金，獲得金牌的選手補助金最高可獲得103萬元，原有每月提供的訓練補助金，也從的2萬2000元提高至3萬500元。
記者邱新博／台北報導
除了表揚亞運選手外，蔣萬安同時接受112年全國運動會台北市代表隊獻獎。此屆台北市奪下96金79銀71銅，共計246面獎牌的耀眼成績，創下全國運動會歷屆金牌數新高紀錄，完成史無前例的四連霸，蔣萬安也肯定體育局與台北市所有選手、教練、各單項協會以及相關體育從業人員共同努力深耕的成果。
蔣萬安也宣布，為了讓選手無後顧之憂，未來於亞運中獲得金牌的體育選手們，能夠獲得的獎勵金最高獲得103萬元，同時訓練補助金提高至3萬500元，這一決定旨在讓選手能夠在比賽場上表現出色，平時訓練更專注，尤其是那些天賦出眾但需照顧家計的選手。
台北市體育局補充說明，表示只要是國際級的賽事，一次性請領的獎勵金都從原本「國光獎金加發5％」提升為10％。訓補金部分則是無論金、銀、銅牌，只要是國際級賽事，都是從原有的22000元提高至30500元；另團體獎牌得主，則是從原本每月15000元提升至20800元。