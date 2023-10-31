▲出生就少了頭骨！腦膨出女嬰靠3D打印完成頭顱修復 醫：孕期補充葉酸很重要

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腦膨出屬於先天性疾病。正常情況下，嬰兒的大腦是在孕期的第三和第四周由神經管形成的，而腦膨出就發生在神經管還沒閉合之時——腦組織和脊髓液組成一個囊狀隆起，膨出頭骨。膨出的部位通常是枕部（頭後方）及額葉（鼻子和額頭之間），前者死亡率較高，常見於女嬰之中，本文的女嬰也是枕骨沒有完全發育；額葉缺失則在男嬰中較常見，存活的機率比較大。
這位波蘭的女嬰，腦膨出的情況在孕期篩檢時被忽略了，一直到出生時才被發現，此時已進入非常緊急的情況。目前的研究尚未得知腦膨出的產生原因，但有證據表明，懷孕時吃大量含有葉酸（維生素B9）的食物，嬰兒腦膨出的可能性就會降低。
女嬰於2月在該波蘭東南部一家醫院出生，後被轉移到100英里外克拉科夫的一家專業兒童醫院。醫生對她的頭骨進行了詳細的掃描，發送到首都華沙的一家3D打印公司Sygnis，使用尼龍和樹脂進行3D打印。打印工作從開始到結束花了26個小時，技術專家同時制作了兩個頭骨回送醫院。
3D頭骨使醫生能夠親眼判斷骨質流失的程度，以模擬覆雜的手術、並確保各種潛在的風險。當時，手術只是一個臨時解決方案，因為必須盡早閉合腦部以防止感染，她的骨骼還在生長，將來還需要進一步的手術來重建缺失的頭骨。
手術前，嬰兒被隔離在保溫箱中預防感染，只能通過一條管子食用母乳補充營養。在分析完頭骨並掌握缺口的確切形狀和大小後，外科醫生開始了兩個小時的手術——重建頭部軟組織。醫生利用她身體其他部位的皮膚、肌肉、脂肪等軟組織為她頭部的缺口進行了修補。
主刀醫生盧卡茲·克拉科奇克（ Łukasz Krakowczyk）教授表示：「這是一個非常罕見的缺陷，約五分之一的頭骨表面缺失，我從醫20年以來，第一次不得不面對這樣的手術，因為部分大腦暴露在外，有可能感染中樞神經系統，必須馬上進行手術。」
3D打印的女嬰頭顱模型
醫生認為，這也是一個非常創新的手術，因為採用了3D打印技術打印的模型，「'這可以精確地確定骨質流失程度，大大幫助了手術的規劃和範圍，也縮短了手術的時間。」
3D打印公司Sygnis分別使用了兩種不同的技術：第一是選擇性激光燒結（SLS），一種將尼龍粉末層融合在一起的技術，製成第一個頭骨覆制品；其次以立體光刻技術（SLA）來制作第二個模型，其原理是將光敏樹脂一層層地硬化。
Sygnis公司的一位發言人說明：「SLS和SLA技術的特點都是高精度和高細節的，兩者對於解剖模型來說至關重要，醫生需要依靠模型來預判手術中可能面臨的情況。」其中SLS模型的細節精確到0.125毫米，而該公司也能夠在相對較短的時間內成功打印生產。
醫生說明，女嬰還需進行另一次手術，這次是重建顱骨，因為她的骨頭還在生長，還需要等待到適合的階段才能進行，「3D打印在重建顱骨缺陷的階段也是不可或缺的，屆時需要完美地配合、規劃骨骼重建。」
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