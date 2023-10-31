萬聖節起源於天文現象！絕美「昴宿星團」今午夜高掛 抬頭就能看
2023萬聖節（Halloween）終於來了，雖然現今的萬聖節已演變成大家精心打扮、營造快樂的氛圍，但萬聖節的起源其實與天文有密切關聯，在過去也被視為亡靈與人世間交流的時刻，幾乎可以說是西方的中元節。台北市立天文館分享，在萬聖節午夜時，超美的金牛座「昴宿星團」將高掛在天頂，民眾有機會也可以抬頭觀察，用肉眼即可看見。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館表示，萬聖節的根源與天文有密切關聯，根據歷史學家考證，現代萬聖節來自2000多年前居住在愛爾蘭的凱爾特人，他們認為這天位在「秋分與冬至的中點」，也是冬季的開始，在此轉換期間，就是10月31日晚上到11月1日之間，是亡靈與人世間交流的時刻，因此定為「薩溫節」，又稱為夏末節，並穿上奇裝異服來遊行驅鬼，西元8世紀才由天主教會將其訂為紀念聖人、追思亡者的萬聖節。
在一年中，春分、夏至、秋分、冬至等4個節氣是地球運行的重要天文分界點，在某些西方傳統裡，4個分至的中點則是與農作漁牧等民生作息有關的跨季日。除了11月1日，秋分與冬至中點的薩溫節外，還有冬至與春分的中點，2月2日「土撥鼠節」；春分與夏至的中點，5月1日「五一節」；及夏至與秋分的中點，8月1日「羊羔節」。
除了萬聖節的建立外，古老的凱爾特人還注意到天空中最明亮的星團，金牛座「昴宿星團」會在萬聖夜午夜時分升到最高點，雖然與真正的11月17日有些差異，但仍不失為尋找昴宿星團的好方法，在萬聖節前後的午夜，不妨抬頭往天頂方向，尋找遠在400多光年外，但早在遠古時代便為各民族記載的美麗星團，基本上肉眼即可看見，是冬季夜空中最清楚而美麗的星體之一。