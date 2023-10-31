NBA／Jokic生涯第107次大三元追平詹皇！金塊110:102爵士收4連勝
NBA丹佛金塊今（31日）在主場迎戰猶他爵士，金塊靠著2屆MVP Nikola Jokic繳出27分、11助攻、10籃板大三元表現，以110:102戰勝爵士，收下開季4連勝，爵士則是苦吞2連敗，此外Nikola Jokic本場拿下大三元，是他生涯第107次，追平「詹皇」LeBron James和Jason Kidd，並列史上第4名，有望在本季超車。
記者張志宇/綜合報導
此戰雙方你來我往，爵士更在終場前1:46秒時，將分差追至98:103，但金塊靠著 Nikola Jokic得下2+1與中投連得5分鞏固局勢，終場以110:102戰勝爵士，Nikola Jokic全場出戰35分鐘，16投12中，高效轟下27分、10籃板、11助攻，達成賽季第2次大三元，生涯107次大三元。
金塊Aaron Gordon攻下全隊次高的21分，控球Jamal Murray則貢獻3顆三分挹注18分，另外傳出14助攻，本場勝利也是金塊自2018年後再度取得4連勝的開局，也是隊史第6次，金塊的開季最長連勝是1976-1977賽季的8連勝。
爵士Lauri Markkanen攻下27分、抓下14籃板，砍進5顆三分球，Walker Kessler則繳出本季最高的22分與抓下13籃板。