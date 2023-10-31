賴清德老家違建及繳稅問題 新北市府：經查沒有設立房屋稅籍
針對民進黨總統參選人、副總統賴清德位於新北市萬里區的老家被指違建，國民黨籍新北市議員葉元之今（31）日在市議會利用市政總質詢時提問市府有關違建及房屋有無繳稅事宜，新北市政府財政局長陳榮貴表示，依據房屋稅條例房屋所有人有增建、改建使用，30日內應主動向主管機關申報，不過經稅捐處清查無設立房屋稅籍資料，也找不到房屋所有人相關申報資料。
記者吳嘉億／新北報導
葉元之提到，賴清德的老家既然該地區已無礦業使用，究竟有無違反使用分區？若是市府已確認為既成違建，那在2003年時的增建到底有沒有申請建照？且為何不拆？對此，新北市政府工務局長則是回應「沒有申請建照」，重申不是不拆，而是緩拆。
新北市政府地政局長汪禮國指出，針對賴清德老家土地使用要看現在是否作為礦工宿舍或倉庫，如果該地現在沒有採礦事實，通常就不會認定是礦業用地，也向中央目的主管機關多次發文，但因對使用上仍沒有答覆，尊重中央單位的回答，現在也向該房屋所有權人提出，人在國外、賴清德的兒子也正委請律師處理中。
針對賴清德辦公室強調該房屋有繳稅，新北市政府財政局長陳榮貴說明，目前這案稅捐處查不到房屋所有人相關申報資料，指出若有繳稅應該會有納稅證明；強調依照財政部入口網站說明，納稅義務人如有違反稅法規定以致未繳、少繳，都是屬於逃稅的定義，就是逃稅行為。
新北代理市長、副市長劉和然表示，賴清德老家違建部分是既存違建有拍照列管，但不是優先拆除對象才會沒有拆，不會因為他是副總統；至於稅稽資料也怕有疏漏，既然副總統說有納稅，可以提出相關資料消除大家疑慮。