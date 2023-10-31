另類卡位！成長期被塞進阿公級課桌椅 江肇國邀王育敏感受學生苦
台中市國中小課桌椅汰換速度過慢，且大部份屬「阿公級」的老式課桌椅，市議員江肇國今質詢時搬來3種課桌椅，要求副市長王育敏體驗學童上課時，卡在座位上的侷促感。教育局長蔣偉民答詢時說，教育局正研議3年期的全面汰換計畫，王育敏也表示會向市長盧秀燕報告，給學童更好的學習環境。
記者顏幸如／台中報導
江肇國今（31）日在與何文海、蔡耀頡的聯合質詢中，搬出3種年代的教室桌椅，分別是老式的木製課桌椅、加高加寬的木製課桌椅、新式可調整高度的課桌椅。並邀請副市長王育敏等人走下備詢台，實際比較3種課桌椅的差異。
江肇國指出，目前教育局編列更換課桌椅的經費，竟要花31年才能全數汰換。且不少新購品仍是過去「阿公級課桌椅」的樣式，30年來沒有改變，僅有極少數學校使用成長型課桌椅，可配合孩子的生長情形調整高度。
江肇國說，根據教育部數據，國小低年級和高年級的身高差可達25公分，同樣的課桌椅無法適用校內所有學生，學校裡也不一定有各種規格的椅子可供隨時更換。市面上有許多可調整式的課桌椅，以其他縣市經驗，均價約2600元左右。他呼籲教育局一次把經費編足，並主導大量採購，以完成全面汰換。
教育局長蔣偉民表示，教育局正在研議3年期或4年期的全面汰換計畫，王育敏也承諾要向市長盧秀燕報告此計畫。給台中市的學童一個良好的學習環境。