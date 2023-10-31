臭到吐！彰化芳苑有機肥料廠房堆廢棄物 200位鄉民舉布條抗議
有機肥料製造公司普盛生物科技公司，位在彰化縣芳苑鄉廠房，因頻傳惡臭遭鄉民抗議，芳苑鄉民代表謝孟衡，今（31）日號召200位村民，集結在該科技公司前，要求環保局官員有做所為，讓廠商停工；對此，彰化縣府環保局命普聖科技，於11月13日前清理完畢，另該公司營運不當的部分，也已函請農業部依法處理。
記者林莞茜／綜合報導
彰化縣芳苑鄉民代表謝孟衡，今日和頂廍、路上、福榮、三成、路平等5村近200位村民集結，高舉白布條抗議普盛科技廠房內堆置大量禽畜糞、禽類羽毛、動物屍體下腳料等，讓附近鄉民聞惡臭，鄰近的國小師生更是抱怨吃午餐都邊吃邊吐；謝孟衡指出，今（2023）年6月已在公所協助下，與該公司協調，普盛科技即允諾7月底會清理完畢，但至今仍堆置曝曬大量混雜廢棄物，怒批普盛毫無誠信可言，並希望政府單位能夠有所作為。
彰化縣環保局表示，普盛科技今年7月起已遭裁處4次，遭罰8萬4000元仍置之不理，惟該公司仍置之不理，為避免異味持續影響周遭居民，已採取廢棄物清理法第71條規定，將命該公司預先繳納環保局估算之代清理費用，倘若屆期未繳納將送行政執行署強制執行。
彰化縣環保局強調，對於普聖公司的違法，縣府沒有坐視不管，農業處當初僅核准該公司興建牛舍，但現況已非作牛舍使用，已經依照農業設施容許使用審查辦法第33條規定，於7月28日發文廢止畜牧設施容許使用許可，並移請地政處依區域計畫第21條裁處，於8月16日對2名所有權人分別開立11萬元的裁處書。