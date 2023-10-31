黑衣人包圍「新政治提款機」 李正皓三情境三問高虹安
新竹市府日前舉辦萬聖節活動，近日嘲諷市長高虹安「新政治提款機」現身參與，未料數名畫有八家將臉譜的男子包圍阻擋，而高虹安今日稱警方沒有縱放或不處理，另譴責提款機用糖果誘導孩子認識骯髒的政治語言。對此政治評論員李正皓今（31）日出示高虹安閨蜜陳彤妍、陳彤妍丈夫周鑫宏與郭台銘照片，若3人被8個黑衣人抽菸、嚼檳榔圍住1小時，警方在一旁完全沒作為，「請問您能忍受嗎？」
記者陳威叡／台北報導
臉譜黑衣人包圍「新政治提款機」一事引發熱議，李正皓說，直到昨天，高虹安還在為新竹市警察辯護，認為在新竹市，一位普通的市民被8位黑衣人包圍超過1小時警方沒作為是正常的、沒有任何縱放。連口頭對黑道震怒、宣戰都不敢的市長，自己真的第一次看過，「新竹市不只成了建商市、還成了黑道市。」
李正皓模擬三情境三問高虹安，首先與選舉委員會委員、閨蜜陳彤妍，一起穿姐妹裝拍美照時，如果遭8位黑衣人抽菸、嚼檳榔圍住1小時，警方在一旁完全沒作為；若陳彤妍丈夫義警大隊長周鑫宏，穿上義警制服與勞斯萊斯自拍時，如果遭8位黑衣人抽菸、嚼檳榔圍住1小時；最後則是郭台銘
拜完廟要上車前，義警大隊長周鑫宏正殷勤的左手開車門、右手擋車頂怕郭台銘頭撞到時，如果遭8位黑衣人抽菸、嚼檳榔圍住1小時，警方在一旁完全沒作為，「請問您能忍受嗎？」
李正皓稱，請高虹安不要跟扯什麼當事人沒報案，強制罪是非告訴乃論罪，無論當事人是否有報案（當下可能是因為心生恐懼所以不敢報案），警方、檢察官都要主動介入，排除可能引發的衝突，這是最基本的執法原則。但是抱歉，所有的基本原則到新竹市都不適用，就如同都更、環評都可以搭火箭一樣，「這就是高虹安執政的新竹市。」