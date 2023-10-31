越南企圖打造首座晶片廠！台灣力積電也參與　磋商進行中

越南經濟急速發展，政府也企圖進行產業轉型，發展晶片廠，正積極與晶片業者會談，期盼外國投資者能進入越南設廠，政府和潛在投資人的磋商涉及美國格芯（GlobalFoundries）和台灣的力積電（PSMC）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《路透社》，美國－東協商業委員會（US-ASEAN Business Council）越南辦公室主管吳秀城（Vu Tu Thanh）表示，越南最近幾周與六家美國晶片業者進行會商，包括晶圓廠營運者，但他以協商還在早期階段為由，拒絕透露公司名稱。不過一名要求匿名的晶片業主管透露，正與潛在投資人的磋商涉及美國格芯和台灣的力積電。這位主管說，越南的目標是建立當地第一座晶圓廠，最可能生產汽車或電信應用的晶片。有關相關傳聞，美國格芯發言人指出：「我們不評論市場傳言。」力積電則未回覆路透記者的置評請求。越南正卯足全力發展晶片廠，越南政府30日表示，晶片商將受惠於「在越南可得的最高獎勵」，希望能在2030年前建成第一座晶圓廠。作為東南亞電子製造中心，越南國內已有英特爾在全球最大的半導體封裝和測試廠，同時也是幾家晶片設計軟體公司的總部所在地，不過越南政府希望能吸引更多的半導體投資，包括晶圓代工廠。而晶片產業主管則表示，廠商現階段的會談主要是探索興趣，討論潛在的獎勵措施和補貼，包括電力供應、基礎設施和訓練有素勞工的可得性，對於未來是否與越南政府合作仍有協商空間。遊客從峴港轉到「這城市」！越南旅遊正夯 韓國遊客點出三大優點越南成衣界巨頭大虧損！裁員近2000人 利潤蒸發逾九成被遣返移工再回台！花3億越南盾偷渡來台灣 未料又被逮填補中企空缺！東南亞企業計畫赴美國上市 中國IPO企業銳減