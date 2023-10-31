《市井豪門》開播1年今晚收官！蘇晏霈最後關頭掛彩 還被迫親親
蕭大陸製作的民視8點檔《市井豪門》播了1年，今（31）晚就要完結篇，蘇晏霈在昨天為愛披白紗，奔去機場追愛找傅子純，本來以為輕而易舉，沒想到竟跑到左腿拉傷，好險有安排救護小組，能立即替她舒緩疼痛。蘇晏霈和傅子純已被配對過N次，但這次她真的受不了，最後和傅子純在救護車上擁吻的場面，因為導演要他們親久一點都不喊停，最後親到2人都舉手投降，蘇晏霈說：「好像第1次吻戲吻到投降！」不過跟太多人圍觀也有點關係。
記者蔡依庭／綜合報導
王瞳從「市井」重返「豪門」李家，卻被惡霸王凱綁到懸崖邊。王瞳穿高跟鞋在懸崖邊真的緊張，挾持她的王凱也頻冒冷汗，不過因為是殺青戲，他們就打起精神，專業地拋開害怕的感受，投入雙方激烈的對峙肉搏戰。
接檔的8點檔《愛的榮耀》，在昨天熱鬧舉行盛大首映會，現場氣勢如虹。傅子純將闊別《市井豪門》暖男「大仁哥」角色，化身成撩妹達人「溫瑞德」，還要展現舞技和放電。他很高興能挑戰完全不同的角色，希望觀眾可以感受到他突破性的演出。
被問到與吳婉君的合作，他認為吳婉君飾演的「何愛嘉」是非常風趣的女生，所以欺負她的時候，看到她生氣，就會有種莫名的興奮感，自嘲：「可能瑞德有SM特質。」2人首次見面合作就是親密戲，讓傅子純直讚製作人王珮華果然很會替觀眾謀福利。