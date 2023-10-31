呼吸道疾病與細菌同時出擊！恐增重症風險 專家揭關鍵自保措施
近期流感疫情持續，新冠肺炎疫情則在低點反覆徘徊，再加上黴漿菌等細菌疫情蠢蠢欲動，為今年秋冬疫情增添變數。台大兒童醫院小兒部專任主治醫師黃立民提醒，目前新冠肺炎個案數仍有相當水準，若未來一兩個月有新的病毒株出現，疫情還是會出現變數。
記者林志怡／台北報導
前些年新冠肺炎疫情多在5、6月的夏日時節爆發，但專家一再提醒秋冬疫情出現的可能性，黃立民指出，新冠肺炎的疫情主要是「新變異株出現」與「季節變換」兩個因素影響，以往是新變異株佔較大主導地位，所以夏季也會有大波疫情出現，只要新病毒株來了就開始流行，跟季節不太有關係。
但黃立民提醒，現在新冠肺炎逐漸轉往由季節主導的特性，與流感等季節性疾病較為相似，且最近新冠肺炎的個案仍有相當水準、甚者多於流感病例數，如果再來一兩個月有新的病毒株，新冠肺炎還會是一個問題。
黃立民也提到，近期黴漿菌感染事件有增加跡象，雖疾病潛伏期比較長、個案增加速度通常會比較慢，比較不會像新冠肺炎疫情那樣很快就「跳起來」，但若後續秋冬呼吸道感染情況增加的情況下，同時感染病毒與此類細菌的風險也會增加，到時可能出現重症個案增加的情況。
面對蓄勢待發的秋冬疫情，黃立民提醒，疫苗能打的都建議要打，比如流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等，其他如百日咳等，也可以跟醫師討論；建議民眾把口罩戴起來，並隨時注意手部清潔，與其他人往來時，也要提高警覺、是否有疾病相關症狀出現，適時提醒友人把口罩戴上。