朝埼玉醫院開槍釀2傷！日男躲郵局「挾持近10人」與警對峙
日本埼玉縣今（31）下午驚傳一起醫院槍擊案，受傷的是一名40多歲的醫師及60多歲的病患，接著嫌犯又闖入隔壁市內一處郵局，以局內近10人作為人質與警方對峙，東京都警察廳已派出搜査一課特殊班（SIT）前往現場支援，該案引發日本社會高度關注，日本媒體派出多架報導用直升機，即時直播最新情況。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本埼玉縣戶田市本町的「戶田中央綜合醫院」今傳出槍響，犯案的是一名年齡介於50至70多歲之間的男子，根據讀賣新聞、朝日新聞等日媒報導，嫌犯在下午1點左右，出現在戶田中央綜合醫院前方道路，朝C棟大樓內部開槍後騎車逃逸，導致一名醫師及60多歲的病患受傷。
戶田市政府通告指出，逃逸犯嫌特徵為男性、年齡在40多歲到50多歲、身高約160公分、穿著黑色上衣及褲子。
埼玉縣警方透露，警方在獲報後追蹤其至距離案發現場1.5公里外的蕨郵局內，現場約有近10人遭嫌犯狹持，歹徒疑似提著汽油桶與槍枝入內，埼玉警方也向東京都警察廳提出支援要求，而東京都警察廳則派出在對峙或綁架事件等現場，負責說服並生擒犯嫌及營救人質的特殊犯搜查隊（SIT），前往現場解救人質。
日本放送協會（NHK）報導指出，犯嫌目前仍在郵局內與部署在外面的警方對峙，警方在確認詳細狀況的同時，呼籲附近居民勿靠近郵局。另外，受到這起槍擊案影響，戶田市教育委員會下午2時過後，透過電話通知市內12所小學及6所國中，要求師生在確認安全前留在校園內勿外出。