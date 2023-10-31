可樂旅遊ITF大放送！韓國賞雪5日免萬　郵輪早鳥最高折6000元

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歐洲各地獨特的城市氛圍，向來吸引台灣旅客，若是旅遊預算充足、時間規劃也允許，建議可在春節假期前後多請個幾天假，前進歐洲，在充滿異國風情的城市度過難忘的新春假期。今年春節，恰巧遇上世界三大嘉年華之一的「義大利威尼斯面具嘉年華」（2024/2/3-2/13），可樂旅遊對此推出11至13日行程，保證入住威尼斯島上飯店，讓旅客有更多時間體驗嘉年華日夜的不同風貌；針對喜愛德瑞自然風光的旅客，建議可參考可樂旅遊台灣市場獨家推出的「皮拉圖斯山頂飯店」行程，在海拔2132公尺特色飯店住上一晚，感受壯麗景觀。
回饋國人對日本旅遊的熱情，可樂旅遊針對春節設計「蘋安賀歲」系列產品，除團費最高減3000元外，行程將於團體返國當日，於台灣機場致贈旅客象徵平平安安的日本進口蜜蘋果1箱（6顆裝）。春節限定產品更是包含：台灣市場獨家安排的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」、九州產品貼心規劃太鼓秀，還有諸多平日行程沒有的住宿與餐食升級。
除了春節，可樂旅遊精選時下熱門行程，祭出旅展優惠！冬季限定「東北雪舞紛飛」5日行程，搭乘藏王纜車，一覽樹冰奇景、近距離接觸霧冰之美；「魔法東京」5日遊走訪今年6月盛大全新開幕的哈利波特影城，走進電影中超人氣的霍格華茲大廳、斜角巷、9又3/4月台等知名場景，還能體驗特急Laview列車、溫室草莓園、輕井澤渡假勝地及角川武藏野博物館。
為回饋旅客支持，今年ITF可樂旅遊首度於日本館（I1508）專區推出現場專屬限時限量買一送一優惠碼抽抽樂活動，旅展4天將舉辦6個場次，多達15種品項、上千組數，總價值超過200萬元之超高人氣日本票券，如：環球影城門票、南海電鐵機場特急Rapi:t、SUNQ Pass、JR南/北九州鐵路周遊券、關西周遊卡、關西/岡山樂享周遊卡、成田機場利木津巴士券等，通通於旅展現場提供優惠碼抽抽樂活動。
遊輪之旅也在疫後蔚為風潮，擔任交通移動的「行」漸成為旅人們的重點之一，讓交通移動過程更加享受、彷彿置身於豪華度假村中！可樂旅遊打造遊輪主題專區，並於2024年春季起推出「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」與「MSC地中海郵輪-榮耀號」基隆母港出發的東北亞商品，系列行程早鳥優惠，最高現折6000元。
可樂旅遊也挑戰旅展最低價！想跟團輕鬆遊台灣，「澎湖好康報」精選美拍北環之旅、漫遊媽宮城、篤行十村3日遊，旅展促銷2999元起；「GO嗨玩金門」安排去年底最新通車的金門跨海大橋拍照留念，還有各式網紅打卡景點：3D漂浮斑馬線、南石滬公園等，旅展促銷3999元起；春節走春最推薦的「舞龍迎春、司馬庫斯」，乘坐賓士9人座休旅車，愜意一覽櫻花季、神木群、鎮西堡等，入住超幽靜看星星民宿，售價9388元起。
國內自由行則是首推ITF現場限定「鐵道嬉遊記」，搭火車走訪太魯閣國家公園、燕子口九曲洞、眺望清水斷崖、七星潭踏石看海，4人成行，旅展限定超低價2999元起；喜歡搭乘高鐵的旅人，不妨選擇「埔里歐風渡假」2日遊，不僅包含台北至台中來回高鐵票、台灣好行-日月潭線，更安排入住「承萬尊爵酒店」，酒店內擁有百坪兒童主題樂園、星光泳池、頂樓環景咖啡廳，旅展限定2999元起；另也有「玩樂高鐵-阿里山」2日行程，阿里山國家森林遊樂區、奮起湖老街、森鐵小火車下山、祝山觀日出，4人成行1人免費，售價6460元起。