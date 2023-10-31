「遙遙領先」爆紅成網路熱梗！華為申請註冊為商標 化謎因為宣傳
華為9月25日無預警推出Mate 60系列手機，當天在發表會就有支持華為的民眾在場邊拉起「遙遙領先」的布條，遙遙領先也立即成為網路熱梗。有消息傳出，華為已經申請將「遙遙領先」一詞註冊為商標，目前正在等待審核，華為申請的商標分類為運輸工具、科學儀器。「遙遙領先」是否能夠成為商標恐怕仍有爭議，但肯定能再替華為創造一波討論話題。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，「遙遙領先」一詞與華為發生聯繫最初是在2020年Mate 40發表會上，當時華為董事長余承東足足說了14次「遙遙領先」來強調華為手機的優異，但卻因此遭到中國網友嘲諷，「遙遙領先」變成拿來反諷的梗，當網友在評論區回覆「遙遙領先」，往往並非真心誇獎，潛台詞其實是「就這？」的嗤之以鼻。
然而，在Mate 60的發表會上，余承東並未再將「遙遙領先」用來形容Mate60，反倒是現場的支持群眾在吶喊「遙遙領先」，讓「遙遙領先」再度於網路爆紅。且這一次，遙遙領先不再是諷刺的符號，在中美晶片戰的大背景下，華為成功發表新機讓許多中國民眾一吐怨氣，「遙遙領先」成為中國網友內心一種真實的盼望與寄託。華為也順應時勢，替「遙遙領先」申請商標，想讓公司遙遙領先的形象深入人心。
根據華為今年前3季財報資料，實現銷售收入4566億人民幣，年增2.4％，淨利潤率16％。根據《彭博社》報導，華為Mate 60 Pro今年可望賣出500～600萬台，幫助華為整體銷量在中國超越蘋果，奪走中國市場第一的位置。