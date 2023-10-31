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1人中風全家都應警覺！腦中風8大危險因子　病人家屬更易暴於相同風險

▲1人中風全家都應警覺！腦中風8大危險因子　病人家屬更易暴於相同風險
▲1人中風全家都應警覺！腦中風8大危險因子　病人家屬更易暴於相同風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】10月29日是「世界中風日」，世界中風組織（WSO）強調，全球每年約有超過1200萬人中風，但其實有高達90%是可以預防的，每個健康行為都可降低中風的風險，呼籲各國須提高民眾對中風預防的認知並積極採取行動。

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根據國健署資料顯示，腦血管疾病是111年國人10大死因的第5位。健保署110年全民健保統計資料則指出，全國腦血管疾病的就醫人數達43.7萬人，費用占總醫療費用比率排名第7位。腦血管疾病不僅影響健康，也會加重醫療費用負擔，因此國健署呼籲，醫、病、家屬應共同努力，遠離8危險因子預防中風危害。

腦中風8危險因子　病人家庭生活習慣相似更要注意

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，若要遠離中風危害就要先從預防、控制危險因子做起。台灣腦中風學會陳龍常務理事表示，腦中風有8大危險因子，包含：

  • 高血壓
  • 糖尿病
  • 膽固醇過高
  • 心房顫動
  • 運動量不足
  • 肥胖
  • 吸菸
  • 家族史
成功大學醫學院附設醫院蘇慧真醫師提醒，除了以用藥控制三高外，病人最常忽略、無法徹底執行的就是戒菸、規律運動等健康的生活習慣，這在日後有可能會導致更嚴重的血管狹窄，甚至再次中風。

另外，蘇慧真醫師也指出，由於病人、家屬的飲食或生活習慣相似，除了家族史外，病人家屬更應注意自身的健康狀況，醫護人員也會提供家屬疾病的相關衛教資源，降低家人暴露於相同危險因子中，產生中風風險。

提升中風健康識能　醫、病、家屬齊心遠離危害

為防治腦中風，國健署今（112）年與台灣腦中風病友協會合作，於醫院試辦，在看診時由醫師評估病人、家屬腦中風8大危險因子，並依照評估結果由診間醫師、護理師、營養師團隊提供個人化健康指導，提醒就醫或安排轉介（如營養、戒菸門診），增進醫病之間的溝通，也促使民眾自主管理健康。

國健署表示，目前收案已超過500名，從已完成前、後測結果分析的個案中可以看到，病人的血脂、血糖、血壓等數值都有所改善。

除了醫護人員於診間主動評估、提供病人及家屬相關諮詢、轉介外，國健署也建議病人、家屬可於看診前將疾病的危險因子、疾病階段、用藥、檢查等健康問題記下來詢問醫師，與醫護人員討論、溝通，讓醫護人員與病人、家屬都能完整掌握健康狀態，也可讓醫病溝通發揮效益，共同把病人照顧得更好。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59723

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