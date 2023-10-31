▲1人中風全家都應警覺！腦中風8大危險因子　病人家屬更易暴於相同風險

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腦中風8危險因子 病人家庭生活習慣相似更要注意腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，若要遠離中風危害就要先從預防、控制危險因子做起。台灣腦中風學會陳龍常務理事表示，腦中風有8大危險因子，包含：
- 高血壓
- 糖尿病
- 膽固醇過高
- 心房顫動
- 運動量不足
- 肥胖
- 吸菸
- 家族史
另外，蘇慧真醫師也指出，由於病人、家屬的飲食或生活習慣相似，除了家族史外，病人家屬更應注意自身的健康狀況，醫護人員也會提供家屬疾病的相關衛教資源，降低家人暴露於相同危險因子中，產生中風風險。
提升中風健康識能 醫、病、家屬齊心遠離危害為防治腦中風，國健署今（112）年與台灣腦中風病友協會合作，於醫院試辦，在看診時由醫師評估病人、家屬腦中風8大危險因子，並依照評估結果由診間醫師、護理師、營養師團隊提供個人化健康指導，提醒就醫或安排轉介（如營養、戒菸門診），增進醫病之間的溝通，也促使民眾自主管理健康。
國健署表示，目前收案已超過500名，從已完成前、後測結果分析的個案中可以看到，病人的血脂、血糖、血壓等數值都有所改善。
除了醫護人員於診間主動評估、提供病人及家屬相關諮詢、轉介外，國健署也建議病人、家屬可於看診前將疾病的危險因子、疾病階段、用藥、檢查等健康問題記下來詢問醫師，與醫護人員討論、溝通，讓醫護人員與病人、家屬都能完整掌握健康狀態，也可讓醫病溝通發揮效益，共同把病人照顧得更好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59723
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