埼玉槍手闖郵局「挾持2女」與警對峙！嫌犯住宅今晨亦驚傳火警
日本埼玉縣戶田市今（31）日傳出一起槍擊案，一名男性朝醫院內開槍，造成一名醫師和一名患者受傷，接著闖入附近的郵局挾持職員做為人質。根據日媒最新報導，郵局2名未及逃出的女職員當中，其中一人晚間已獲釋並由警方保護，另一名30多歲的女職員則仍與嫌犯待在郵局內，警視廳特別搜查小組（SIT）則趕赴現場支援。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本放送協會（NHK）報導，目前犯嫌持續與警方對峙中。參與調查的相關人士表示，犯嫌可能是住在戶田市的80多歲高齡男性。該名男性在今下午1點10分左右，站在醫院外的道路上，朝當地一所綜合醫院「戶田中央總合醫院」開槍，造成一名40多歲的醫師、和一名60多歲的患者受傷。
逃離現場的槍手隨即闖入距離1.5公里遠的蕨市一間郵局，當時郵局內有兩名女性職員未及逃出而被留在郵局內，不過其中一名20多歲女性職員晚間已自行走出，目前由警方進行保護，現場仍有大量警力持盾包圍郵局。
包含醫院內受傷人員在內，目前並無人員死亡，惟郵局內30多歲的女性職員仍被嫌犯挾持為人質；與此同時，埼玉縣當地一處疑似是嫌犯住所的民宅，今上午也發生火警，警方正在調查火災與槍擊案間的關聯。
稍早，埼玉縣警方已向東京警視廳請求協助，負責在綁架或對峙現場進行說服與營救人質的搜查一課特別搜查小組（SIT）也派出數十人前往現場支援。