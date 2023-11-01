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神仙打架！街舞世界決賽11/4登場　台灣泰雅族舞者以嘻哈原力應戰

▲Red Bull Dance Your Style世界決賽匯聚全球怪物級的街舞神人，堪稱是全球最大的街舞擂台。官方提供
▲Red Bull Dance Your Style世界決賽匯聚全球怪物級的街舞神人，堪稱是全球最大的街舞擂台。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

Red Bull Dance Your Style世界決賽將於11月4日晚間9點（台灣時間11月5日凌晨4點）在德國法蘭克福登場，匯集了來自全世界45個國家的街舞神人同台較勁，包括曾拿過街舞大賽《Juste Debout》世界冠軍的Red Bull舞者Majid及法國舞者Nelson等強者， 而泰雅族舞者JUN（陳俊）則代表台灣角逐最終決賽資格，讓世界看見台灣的嘻哈原力。世界決賽現場的五千張門票已全數售罄，全球觀眾可透過Red Bull TV、YouTube及TikTok觀賞精彩賽事。

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「我想讓世界看見泰雅族的精神，好好在德國炸一波！」來自AT-MURDERER 、P.L.A舞團的JUN（陳俊）在今年七月的Red Bull Dance Your Style台灣大賽中脫穎而出。為了這次比賽，他特別去訓練自己的身體，在上場時能隨時啟動戰鬥狀態。這次他也準備帶著泰雅族服出賽，以嘻哈舞步展現自我風格，盼能通過預賽拿到決賽門票，讓世界看見台灣舞者的魅力。

歷經在45個國家舉辦逾150場區域競賽後，Red Bull Dance Your Style世界決賽不僅匯聚了各國贏家參與預賽搶決賽資格，並邀請8名世界頂尖舞者擔任外卡選手，一同爭奪世界冠軍的頭銜。在這場無差別舞風的一對一賽事，DJ會以流行音樂隨機出題，不論是放克、搖滾、饒舌甚至是經典老歌都可能被選為競賽題目，不同風格的舞者們將隨著音樂節奏即興發揮，而誰能征服現場觀眾就是贏家，特殊的比賽規則相當考驗舞者的舞技、臨場反應及現場渲染力。

本次Red Bull Dance Your Style世界決賽的外卡選手均是在不同舞風領域的佼佼者，包含兩名曾獲得知名街舞大賽《Juste Debout》世界冠軍的Red Bull舞者Majid及法國舞者Nelson、現正出演韓國節目《Street Woman Fighter 2》的Waacking好手Waackxxy、來自荷蘭的Locking超新星Joshua、連續三年獲得年度VOGUE冠軍的美國舞者Javier Ninja、充滿爆發力的Krump女戰士Hendrickx、被視為街舞天才的日本舞者ReiNa以及2022 Red Bull Dance Your Sytle西班牙贏家的嘻哈舞者Sara都將登台，這如神仙打架般的華麗陣容會與最終預賽的8強選手，共同在11月4日的決賽中展開一對一尬舞。

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