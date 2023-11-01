神仙打架！街舞世界決賽11/4登場　台灣泰雅族舞者以嘻哈原力應戰

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歷經在45個國家舉辦逾150場區域競賽後，Red Bull Dance Your Style世界決賽不僅匯聚了各國贏家參與預賽搶決賽資格，並邀請8名世界頂尖舞者擔任外卡選手，一同爭奪世界冠軍的頭銜。在這場無差別舞風的一對一賽事，DJ會以流行音樂隨機出題，不論是放克、搖滾、饒舌甚至是經典老歌都可能被選為競賽題目，不同風格的舞者們將隨著音樂節奏即興發揮，而誰能征服現場觀眾就是贏家，特殊的比賽規則相當考驗舞者的舞技、臨場反應及現場渲染力。
本次Red Bull Dance Your Style世界決賽的外卡選手均是在不同舞風領域的佼佼者，包含兩名曾獲得知名街舞大賽《Juste Debout》世界冠軍的Red Bull舞者Majid及法國舞者Nelson、現正出演韓國節目《Street Woman Fighter 2》的Waacking好手Waackxxy、來自荷蘭的Locking超新星Joshua、連續三年獲得年度VOGUE冠軍的美國舞者Javier Ninja、充滿爆發力的Krump女戰士Hendrickx、被視為街舞天才的日本舞者ReiNa以及2022 Red Bull Dance Your Sytle西班牙贏家的嘻哈舞者Sara都將登台，這如神仙打架般的華麗陣容會與最終預賽的8強選手，共同在11月4日的決賽中展開一對一尬舞。