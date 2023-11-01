啦啦隊「短髮女神」許斐棋死會！熱戀大9歲男星被拍 父母早知道
啦啦隊Uni Girls人氣女孩許斐棋，靠著短髮又亮眼的外型，以及深藏不露的好身材，再加上曾擔任《全明星運動會》紅隊經理的加持下，人氣不斷攀升。沒想到今（1）日就被媒體拍到熱戀大她9歲的男星張瀚元，兩人甜蜜約會大方牽手放閃，而且關係發展到女方家人都認可的程度，引發粉絲討論，紛紛給予祝福。
記者詹鎰睿／綜合報導
據《CTWANT》報導，在上個月13日，張瀚元親自開車進入許斐棋的住處，直到隔天才載著許斐棋出來約會逛街，接著小倆口一起健身運動，儘管周圍人來人往，但兩人完全沒有要藏的意思，互動十分親密，更在街頭上大方牽手放閃。
此外，報導更提到，張瀚元曾和許斐棋以及對方父母一同吃飯，顯現張瀚元早已得到女方家人認可，關係相處十分融洽。張瀚元的經紀人則回應：「公司不會干涉藝人私下的交友狀況 ，也請大家給他們一點交友空間 ，謝謝大家的關心。」《NOWnews今日新聞》稍早也傳訊詢問許斐棋，截稿前尚未得到回應。
現年25歲許斐棋，早在16歲那年參加節目《小明星大跟班》的「高中校花大比拚」單元，能舞能打迅速獲得在場男高中生的芳心，並獲得當天的校花票選冠軍。除了舞蹈、武術，就連爵士鼓、唱歌通通難不倒她，因為亮眼的外型，經常成為各大廣告御用女主角。2022年還因為爵士鼓表演爆紅，更扛下《全明星運動會》第4季紅隊經理，未來發展備受矚目。