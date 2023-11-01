▲糖尿病會減壽？　9旬高齡糖友：糖尿病是我的長壽秘訣

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劉祿德58歲時確診糖尿病，施打胰島素超過13年，但他認為：「罹患糖尿病只是健康生活調整的一個起始」，因為罹患糖尿病，變得活得更康、更珍惜與家人的感情，且他從未降低為教育界奉獻的熱情，卸下校長一職後持續著作與進修；82歲時更獲得文創研究所碩士學位，並從時任職屏東教育大學校長的兒子手中接下學位證書，蔚為美談。
這2種併發症最要命！ 心腎出狀況，死亡風險倍增李洮俊指出，糖尿病病友減壽的主要原因來自併發症，糖友因為血糖、血脂、血壓控制不佳，造成大小血管病變，進而引發併發症。
根據統計，台灣糖尿病病友超過5成最終死於中風、心肌梗塞等大血管病變相關併發症。此外，每年也有許多糖尿病患因為腎病變，最終需要進入透析治療，這也是造成台灣透析盛行率居高不下的主要原因。
研究指出，若60歲時發現罹患第二型糖尿病，一旦合併有心血管疾病，壽命平均會少活12年。若30歲就發現罹病，一旦合併慢性腎臟病，平均折壽更是高達15年。
然而，得了糖尿病，不代表一定會折壽！中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，研究也發現，糖友若糖化血色素、血壓、血脂都控制達標，沒有蛋白尿、不抽菸，不僅整體死亡率與非糖尿病患相去不遠，發生心肌梗塞與腦中風的機率甚至比非糖友更低。也就是說，當個案受到良好照護，不只是壽命、生活品質也可以與一般人無異，甚至更好，「畢竟一般人並不像糖尿病病友會定期就醫與追蹤。」
以病人為中心 妥善管理糖尿病李洮俊表示，台灣各類藥物都有，但不少病友對藥物存在錯誤觀念，例如認為「西藥長期服用會傷腎」；而對糖尿病較好的治療藥物—胰島素，在部分患者眼中甚至被類比成「嗎啡」，擔心打了就無法脫離。也因此在台灣，胰島素施打情況仍不理想！
有鑑於此，大會希望透過頒獎表揚模範病友與照顧者，藉由真實案例分享，激勵糖友與家屬們正向面對疾病，倡導正確照護觀念。
免奔波至大醫院 基層診所也能助控制達標李洮俊強調，慢性病照護絕不是醫療為主，「病人自我照護管理」才是重中之重，「良好的血糖控制，不可能單靠醫療院所開藥與指導就完成，重點要以病人為中心，讓病友自己了解並找到最適合的生活模式。」
也因此，糖尿病照護並非只有看病、拿藥而已。陳宏麟指出，慢性病照護需要團隊，過去從糖尿病共同照護網、糖腎共照等經驗，已經清楚看到衛教的力量與重要性，以及營養師和護理師在糖尿病照護的角色。
基層診所對於糖尿病友來說，除了距離近、就醫方便，具有可近性的優勢之外，也具有周全性，為病友持續提供正向、專業、持久的支持，同時還具有協調性。一旦發現糖尿病友有大小血管疾病、併發症等問題時，除了上下轉介，目前還有橫向連結，可以適時適切地轉介。
- 可近性
- 周全性
- 持續性
- 協調性
糖尿病去污名化 罹患糖尿病不用不好意思除了滿足醫療需求，「去污名化」對於糖尿病照護也非常重要。陳宏麟解釋，糖尿病其實就是血糖過高的一個疾病，但因為疾病遭到污名化，許多病友罹患糖尿病不好意思講，甚至有人打胰島素時還要躲起來，這也間接影響照護成效。不久前，台灣照護團隊響應在歐洲糖尿病學會（EASD）年會發起糖尿病的去污名化活動，這次世界糖尿病日活動，也試圖再度強調這個概念，透過每一個頒發的獎項，回到每一個得獎人有溫度的生命故事，讓民眾更加清楚了解糖尿病。
醫師強調，糖尿病並不可怕，雖然無法治癒，但可治療、可以維持、可以照護，「病友只要好好控制，平均餘命可與常人無異！」鼓舞糖友們「接受糖尿病、翻轉人生」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59774
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