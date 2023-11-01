▲遠離高度近視！控制度數新利器「周邊離焦＋變色」　減少散瞳劑畏光不適

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近視加深有「這些」風險 度數控制方法如何選擇？近視不只會影響視力，可能還有其他眼疾風險。陳彥伯醫師表示，根據流行病學研究，近視有5％會發展成高度近視，高度近視會增加早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變等風險，嚴重甚至有可能造成永久性的視力損害，目前常見的近視矯正方式包括「藥物治療」、「光學矯正」。
「藥物治療」主要是使用長效型散瞳劑。陳彥伯醫師提到，長效型散瞳劑濃度越高控制效果越好，但是其副作用（如：畏光、看近不清楚等）也會隨之越加明顯，此外看遠看不清楚時，還需搭配其他光學矯正方式。
在「光學矯正」上，除了傳統眼鏡鏡片外，還有最新的「周邊離焦」。陳彥伯醫師說明，一般光學矯正的周邊成像會在視網膜之後，眼睛會隨之調整漸漸使眼軸增長，而所謂的「周邊離焦」是透過光學矯正，讓中心焦點落在視網膜上，讓周邊焦點落在視網膜前方，可抑制眼軸過度拉長、減緩近視加深的速度。
目前新一代近視控制的方法，包含周邊離焦鏡片、角膜塑型片、學童專用日拋都運用類似周邊離焦的原理控制近視。陳彥伯醫師表示，角膜塑型片、學童專用日拋都會接觸眼球，建議在9歲以上使用，但周邊離焦鏡片沒有年齡限制，也適合不喜歡侵入感的患者，因此民眾可選擇適合自己的方式來控制度數。
周邊離焦鏡片不與眼睛接觸 變色鏡片還可改善畏光像親子部落客心媽就提到，大女兒筠心小學六年級在學校做視力檢查時，就發現兩眼都有100度的近視，而且上課要看清楚黑板上的字相當吃力，因此心媽決定帶孩子到眼科診所進行評估，在詳細了解各種矯正方式後，決定讓孩子驗配周邊離焦鏡片。
心媽表示，周邊離焦鏡片不會與眼睛直接接觸，也沒有異物感，更沒有清洗保養的問題，女兒升上國中課業變重了，但今年回診時度數仍維持得很好，幾乎沒有增加。
筠心也分享到，現在配戴周邊離焦鏡片後，看遠相當清楚，黑板的字也不再模糊不清，沒有感到任何不適、不舒服，只有一開始因為戴眼鏡睡覺前、洗澡前要拿下來有點不習慣而已。
而現在周邊離焦鏡片還有變色功能，能減輕散瞳劑畏光問題。像心媽的二女兒在發現近視後便前往眼科診所評估，由於她對散瞳劑的畏光問題較敏感，經過討論後，醫師便建議使用周邊離焦鏡片搭配新的變色功能，以減輕畏光不適的狀況，使其在從事戶外活動時更能獲得完整的雙眼視力防護。
最後，陳彥伯醫師也呼籲，近視控制是長期抗戰，不論是使用何種矯正方式，都需要患者與醫療院所密切合作，應遵從醫囑正確配戴並定期回診，才能有良好的控制效果，此外也要注意用眼習慣，每30分鐘近距離用眼就要休息10分鐘，每日應戶外運動2小時，這樣才可有效維護視力健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59772
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