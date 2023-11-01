▲失智症是可以預防的！醫師示警：4成的失智症源於「12個」危險因子

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▲ 只要多加留意12項危險因子，就可降低4成的失智症風險。（示意圖／每日健康）
王竣平醫師在臉書專頁《疼痛科＆復健科-王竣平 專科醫師》發文指出，隨著進入高齡化社會，失智症患者越來越多，不僅可能失去工作能力，嚴重還會失去生活自理能力，甚至常常有走失的長者，可能造成社會問題，其中主要危險因子包括：
1）教育程度低：45歲以前，如果教育程度較低，會影響到認知儲備；
2）高血壓：針對失智症，45～65歲的收縮壓建議控制在130毫米汞柱或以下；
3）聽力障礙：建議有聽力障礙者使用助聽器，否則聽到的聲音少，也可能會減少大腦刺激；
4、5）吸菸、空氣污染：不管幾歲戒菸，都被認為可以降低風險，二手煙也會影響，所以一定要小心謹慎；
6、7）缺乏身體活動、肥胖：45歲以上保持運動都可以降低失智症，可能是因為透過降低肥胖、心血管疾病、糖尿病來預防；
8）憂鬱：憂鬱會導致失智症，但反過來失智症也可能導致憂鬱，兩者會互相影響；
9）糖尿病：糖尿病會影響腦部血管的健康，是失智症潛在的風險；
10）社交接觸少：社交接觸多的人，比社交界處少的人，得到失智症的風險較低；
11）過量飲酒：會引發早發性的失智症及65歲以上的失智症；
12）腦部外傷：腦部損傷可能會造成早發性的失智症，要儘量減少年輕時都頭部損傷。
王竣平提到，這12種可改變的危險因子佔全球有失智症的病人的40%，因此理論上只要多加留意以上這幾點，就可以預防或延遲失智症。
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