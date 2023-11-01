萬聖節貼圖來了！LINE大放送15組免費下載　「台電電寶」一鍵帶走

失智症是可以預防的！醫師示警：4成的失智症源於「12個」危險因子

▲失智症是可以預防的！醫師示警：4成的失智症源於「12個」危險因子
▲失智症是可以預防的！醫師示警：4成的失智症源於「12個」危險因子

每日健康-每日都做得到的健康

76歲國際級導演侯孝賢因罹患失智症，不會再拍電影，將全心回歸家庭、安心休養，意味著2015年的《刺客聶隱娘》成為了他導演生涯中的最後一部作品。對此，新北板橋原力復健診所主治醫師王竣平提醒，只要多加留意12項危險因子，就可降低4成的失智症風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀


▲ 只要多加留意12項危險因子，就可降低4成的失智症風險。（示意圖／每日健康）

王竣平醫師在臉書專頁《疼痛科＆復健科-王竣平 專科醫師》發文指出，隨著進入高齡化社會，失智症患者越來越多，不僅可能失去工作能力，嚴重還會失去生活自理能力，甚至常常有走失的長者，可能造成社會問題，其中主要危險因子包括：

1）教育程度低：45歲以前，如果教育程度較低，會影響到認知儲備；

2）高血壓：針對失智症，45～65歲的收縮壓建議控制在130毫米汞柱或以下；

3）聽力障礙：建議有聽力障礙者使用助聽器，否則聽到的聲音少，也可能會減少大腦刺激；

4、5）吸菸、空氣污染：不管幾歲戒菸，都被認為可以降低風險，二手煙也會影響，所以一定要小心謹慎；

6、7）缺乏身體活動、肥胖：45歲以上保持運動都可以降低失智症，可能是因為透過降低肥胖、心血管疾病、糖尿病來預防；

8）憂鬱：憂鬱會導致失智症，但反過來失智症也可能導致憂鬱，兩者會互相影響；

9）糖尿病：糖尿病會影響腦部血管的健康，是失智症潛在的風險；

10）社交接觸少：社交接觸多的人，比社交界處少的人，得到失智症的風險較低；

11）過量飲酒：會引發早發性的失智症及65歲以上的失智症；

12）腦部外傷：腦部損傷可能會造成早發性的失智症，要儘量減少年輕時都頭部損傷。

王竣平提到，這12種可改變的危險因子佔全球有失智症的病人的40%，因此理論上只要多加留意以上這幾點，就可以預防或延遲失智症。

延伸閱讀
中風者福音！研究人員開發腦機接口　成功讓腦幹中風嚴重癱瘓女恢復聲音
專家敲響3C育兒警鐘！　研究指出：嬰兒螢幕時間過多發展遲緩「風險高達4.78倍」

太晚知道！默默無名的「黃瓜」竟藏健康寶藏　專家揭露：抗癌與降血糖的神隊友

遠離高度近視！控制度數新利器「周邊離焦＋變色」　減少散瞳劑畏光不適

糖尿病會減壽？　9旬高齡糖友：糖尿病是我的長壽秘訣

搶救腦中風患者　健保1.13億元放寬「機械取栓術」給付

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞