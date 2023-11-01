▲太晚知道！默默無名的「黃瓜」竟藏健康寶藏　專家揭露：抗癌與降血糖的神隊友

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看似平凡無奇的黃瓜其實是健康寶藏。（圖／Shutterstock）
黃瓜的營養成分一杯切片的生黃瓜含有16卡路里、0.6克蛋白質、4克碳水化合物、0.6克纖維和0克總脂肪。這些數據看似普通，但實際上，黃瓜的營養價值遠超我們的想像。
水分豐富，保持身體水平衡黃瓜含有高達95%的水分，對於需要不斷補充水分的人體來說，這無疑是一大利好。根據營養與飲食學會的報告，每天約有20%的水分應來自食物，如黃瓜。因此，黃瓜的高水分含量對於維持細胞內的液體平衡和正常器官功能具有重要作用。
抗癌成分：葫蘆素黃瓜中含有一種名為葫蘆素（Cucurbitacin）的化學成分，這種成分在動物實驗和試管研究中已被證實具有抗癌效果。儘管這些研究結果尚不能直接應用於人體，但它們為黃瓜在癌症治療中的潛在應用提供了有力的證據。
黃瓜中的葫蘆素具有抗癌效果。（圖／Shutterstock）
降血糖與降膽固醇動物實驗發現，黃瓜提取物對糖尿病小鼠有顯著的降血糖和降膽固醇效果，分別降低了67%和29%。這些發現為黃瓜在人體健康方面的應用提供了新的線索。
副作用與注意事項黃瓜基本上是一種健康食品，但某些人可能會因為葫蘆素而產生過多的嗳氣。幸運的是，無籽或英式黃瓜含有較少的葫蘆素，不會引起這種反應。
除了作為沙拉的佐料或泡菜的原料，黃瓜還有更多值得探索的用途和健康效益。從營養到醫療，這種看似普通的食材實際上是一個健康寶庫，值得我們更多的關注和研究。
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