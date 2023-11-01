▲糖尿病其實也能很長壽！９旬糖友這樣過。４關鍵：未必要去大醫院。

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糖尿病找上門，人生照樣精彩！３糖友獲獎，不向「糖」低頭。
９旬糖友獲「長壽獎」，與糖共存32年！「長壽獎」得主之一的屏東縣內埔國小前校長劉祿德，現年92歲，58歲確診第二型糖尿病，79歲開始胰島素治療，施打超過13年。但糖尿病不減他對生命的熱情，反倒更重視健康，在太太支持陪伴下，不僅持續在教育界奉獻心力，卸任後也仍持續著作、進修，80歲時更以短短3年時間獲碩士學位！
母獲「幸福獎」：為孩掌握知識，哭過更加堅韌！「幸福獎」的得主徐鳳吟，是13歲第一型糖尿病女孩「予安」的媽媽。11年前予安發病急診，出現酮酸中毒，有大腦休克風險，住院7天才好轉返家，期間心疼愛女痛哭了3天。「還有很多事要學」她警覺，擦掉眼淚、拾起傷心，掌握健康飲食秘訣，陪伴予快樂成長。她對糖尿病說：「雖然我不歡迎你，但我謝謝你，教會我這些年的這些事。」
她獲「傑出成就獎」：因糖尿病反而過得更健康！「傑出成就獎」得主之一的40歲音樂家張筑婷，國小三年級就確診第一型糖尿病，三餐飯後、睡前須打胰島素，一過就是30年。但糖尿病同樣無法阻礙她，不僅從小未曾因病哭過，反倒覺得「習慣就好。」，並認為正因為糖尿病，讓她比大多數人更重視健康。後來她追逐夢想，成為了音樂家，現也持續專注工作、繼續築夢。
糖尿病其實也能很長壽！醫指４關鍵，未必要大醫院。
避免迷思、確實治療！台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，糖尿病其實只要好好控制，平均餘命可與常人無異，問題就在於國內糖友控制並不理想，不少病友對藥物存在錯誤觀念，常見例如認為藥物會傷腎、胰島素如「嗎啡」打了就無法脫離。
李洮俊理事長說明，糖友減壽的主要原因來自併發症，據統計，台灣糖友超過5成最終死於中風、心肌梗塞等併發症；每年也有許多糖友腎病變，最終進入透析治療。李洮俊理事長表示，台灣各類藥物都有，最佳控制方法之一就是穩定用藥。
糖友甚至能比常人更健康！得了糖尿病，不代表一定會折壽。中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，據研究，若糖化血色素、血壓、血脂都能控制達標，沒有蛋白尿、不抽菸，不僅整體死亡率與非糖尿病患相去不遠，發生心肌梗塞與腦中風的機率甚至比常人更低。
當個案受到良好照護，不只是壽命、生活品質可與一般人無異，甚至更好！陳宏麟理事長解釋：「畢竟一般人並不像糖尿病病友會定期就醫與追蹤。」
糖友照護未必要去大醫院？！李洮俊理事長強調，慢性病照護絕不是醫療為主，「病人自我照護管理」才是重中之重！以病人為中心，讓病友自己了解並找到最適合的生活模式。
基層診所對於糖尿病友來說，距離近、就醫方便，具有可近性的優勢，能助穩定控制。也具有周全性，為病友持續提供正向、專業、持久的支持。同時還具有協調性，一旦發現糖尿病友有大小血管疾病、併發症等問題時，除了上下轉介，目前還有橫向連結，可以適時適切地轉介。
去污名化！糖尿病「免拍謝」。除了滿足醫療需求，「去污名化」對於糖尿病照護也非常重要。糖尿病可能因「尿」字等因素遭到污名化或受異樣眼光，許多病友罹患糖尿病不好意思講、甚至躲起來打胰島素，這也間接影響照護成效。陳宏麟理事長解釋，糖尿病其實就是個血糖過高的疾病，了解疾病本身、支持糖友，更有助照護！
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