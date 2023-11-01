啦啦隊許斐棋扮「超兇娜美」同框男友張瀚元！1線索早認情侶關係
統一獅啦啦隊Uni Girls女孩許斐棋Faye，被拍到與大9歲的男星張瀚元熱戀交往，消息曝光後讓不少粉絲忍痛含淚祝福，但在被拍到之前，小倆口早已同框合體，而且還特別扮成動漫《海賊王》的螢幕CP索隆與娜美，不避諱外界眼光，被網友們認為似乎早就偷偷公開關係。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨（31）日為了迎接萬聖節到來，張瀚元、許斐棋兩人先後在社群平台上貼出Cosplay《海賊王》的照片，可以看到身材火辣的許斐棋完美詮釋娜美的特色，小蠻腰曲線叫人無法抗拒。而擁有健身證照的男友張瀚元，身材更是沒話說，無論是二頭肌、胸肌還是腹肌都和索隆極為相似。
有趣的是，這是兩人首次對外合體同框，其扮演的娜美與索隆，恰巧在漫畫中也是有一些曖昧情愫在，格外引起粉絲關注，隨著熱戀消息曝光後，粉絲們大多都給予祝福，「有好對象就恭喜啊！」、「都有對象很正常啊」、「點進去照片發現根本沒在藏」、「有人關注是好事啊，啦啦隊們平常要多注意了。」
據了解，每一隊的啦啦隊都有特別規定，不准與球員談戀愛，但對外沒有限制。事實上，啦啦隊避談戀情就怕影響到自身人氣或是工作業配，不過隨著自由戀愛的風氣盛行，再加上粉絲的思想逐漸開放，好幾名啦啦隊都大方公開有穩定交往的對象，例如Uni Girls的Mina、Rakuten Girls巫苡萱等等。