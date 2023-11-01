NBA／Harden降臨快艇組4星連線　Vince Carter憂打破現有化學效應

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Harden被交易到快艇，震動聯盟，他將和Russell Westbrook、Kawhi Leonard和Paul George同隊，組成天賦出眾的四星連線，目前ESPN也已經將他們列為爭冠機率最高的球隊
不過近期快艇的戰績不錯，選擇這個時間點加入需要大量持球的Harden，Carter也質疑這是否會打破現有化學效應，同時球隊還必須面對要管理4名球星的問題。
「Harden絕不會替補，但Russ（Russell Westbrook）一直打得很棒，當你沒有必要進行變動的時候，為什麼要破壞現狀呢？ 我認為快艇正打出了很棒的籃球。」Carter這樣說道，「所以我很想看看誰會坐在板凳上，你想同時先發這4人嗎？」
Carter表示，這個陣容必須要保持健康，而且其中一個球員必須打4號位，一名球員要能防守長人，儘管現在是小球的時代，但如果這些人不得不防守這些身材比他們更大的球員，可能會增加他們受傷的機率。
而且快艇在交易掉Nicolas Batum、Robert Covington、KJ Martin、Marcus Morris等輪換側翼後，球隊的陣容深度也大幅下降。雖然他們也得到了防守悍將PJ Tucker，但教練團可以肯定必須要進行大量調整。
看看Tyronn Lue和快艇如何處理他們的新陣容將會很有趣，他們當然擁有巨大的潛力，但這將取決於每個人是否都會接受他們的新角色。