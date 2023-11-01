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NBA／Harden降臨快艇組4星連線　Vince Carter憂打破現有化學效應

▲James Harden被交易到洛杉磯快艇，但球評憂心這可能會打破球隊現有良好的化學效應。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden被交易到洛杉磯快艇，但球評憂心這可能會打破球隊現有良好的化學效應。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯快艇昨天和費城76人達成交易，將超級球星James Harden給交易來隊中，也和Russell Westbrook、Kawhi Leonard、Paul George組成4星連線。但現任球評的「加拿大航空」Vince Carter表示，不解為何現階段會選擇進行交易，有可能打破目前良好化學效應。

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根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski透露，費城76人（NBA）已同意將球星James Harden送往洛杉磯快艇，這將是一筆牽涉6人的交易案，快艇送出Marcus Morris、Nic Batum、Robert Covington、KJ Martin，與2028無保護首輪籤、2個未來二輪籤與一個首輪互換，76人則送出James Harden、PJ Tucker。

Harden被交易到快艇，震動聯盟，他將和Russell Westbrook、Kawhi Leonard和Paul George同隊，組成天賦出眾的四星連線，目前ESPN也已經將他們列為爭冠機率最高的球隊

不過近期快艇的戰績不錯，選擇這個時間點加入需要大量持球的Harden，Carter也質疑這是否會打破現有化學效應，同時球隊還必須面對要管理4名球星的問題。

「Harden絕不會替補，但Russ（Russell Westbrook）一直打得很棒，當你沒有必要進行變動的時候，為什麼要破壞現狀呢？ 我認為快艇正打出了很棒的籃球。」Carter這樣說道，「所以我很想看看誰會坐在板凳上，你想同時先發這4人嗎？」

Carter表示，這個陣容必須要保持健康，而且其中一個球員必須打4號位，一名球員要能防守長人，儘管現在是小球的時代，但如果這些人不得不防守這些身材比他們更大的球員，可能會增加他們受傷的機率。

而且快艇在交易掉Nicolas Batum、Robert Covington、KJ Martin、Marcus Morris等輪換側翼後，球隊的陣容深度也大幅下降。雖然他們也得到了防守悍將PJ Tucker，但教練團可以肯定必須要進行大量調整。

看看Tyronn Lue和快艇如何處理他們的新陣容將會很有趣，他們當然擁有巨大的潛力，但這將取決於每個人是否都會接受他們的新角色。

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