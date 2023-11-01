▲萬聖節南瓜不要丟！　「南瓜籽」有多種驚人效用：除了有助控糖還可護肝、抗癌

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南瓜擁有豐富的營養價值。（圖／123RF）
營養成分一覽一盎司（約少於1/4杯）的南瓜籽含有：
- 163卡路里
- 8.5克蛋白質
- 4.2克碳水化合物
- 1.8克纖維
- 14克脂肪
- 156毫克鎂（佔每日建議攝取量的37%）
- 14.7毫克鈣
- 2克鋅
對新陳代謝的多重益處南瓜籽已被證實能改善新陳代謝健康，包括血糖、血壓和膽固醇管理。2018年的一項研究發現，食用南瓜籽有助於飯後血糖的管理。其豐富的纖維成分也可能是其抗糖尿病影響的一個因素。
研究發現食用南瓜籽有助於飯後血糖的管理。（圖／123RF）
心血管健康的新選擇多項研究已將南瓜籽（及其油）與心血管健康的改善相關聯。2019年的動物研究發現，南瓜果肉和籽能降低高達20%的血壓。
護肝、抗癌的雙重優勢2015年的一項研究發現，用南瓜籽中的健康脂肪替代飽和脂肪，可能有助於減少非酒精性脂肪肝病（NAFLD）相關的風險，包括動脈硬化的發展。此外，南瓜籽的抗氧化劑和其他生物活性成分也可能在減少多種癌症方面發揮作用。
男性健康：前列腺與頭髮南瓜籽對男性來說是一個完美的飲食選擇。多項研究已證實南瓜籽消費和前列腺健康有關。2016年的一項研究發現，南瓜籽油可能在抑制前列腺癌細胞的生長方面發揮作用。
南瓜籽對男性來說是一個完美的飲食選擇。（圖／123RF）
其他益處與副作用南瓜籽還可能對過度活躍的膀胱和失眠有益，這主要是由於籽中的色胺酸成分。然而，由於其高纖維含量，不適應纖維飲食的人可能會經歷腸胃不適。
南瓜籽不僅是秋季的美食，更是一個全年無休的健康選項。從改善新陳代謝到預防癌症，它的好處多得令人驚訝。因此，不妨將它加入您的日常飲食，享受健康生活。
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