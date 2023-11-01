統一大計？習接掌解放軍、力推改革　南早：唯一目標「解放台灣」

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解放軍能力快速增長，也讓美國高級國防官員有所忌憚，更認為即使西方不斷進行威懾和警告，但北京可能已經做好2027年武力統一台灣的準備。不過有國防專家認為，雖然解放軍經過八年改革，但面對台海戰事仍仍存在不確定性。
戰略專家、上海政法大學教授倪樂雄表示，現在斷定解放軍的現代化成效還為時過早，「在烏克蘭戰場上發生太多事情，推翻了從上個世紀90年代波灣戰爭至今所學習到的許多軍事理論與判斷。」例如戰鬥機以及坦克原先被認為會是烏克蘭戰爭中的主角，步兵只是用來清理戰場的次要角色，但現實狀況與預想正好相反。
在改革之後，中國的七大軍區改為五大戰區，解放軍人數也被大幅削減。原本解放軍中，包括總參謀部、總政治部、總後勤部和總裝備部在內四大「軍事王國」也全被廢除，並將權責分散在中央軍委直屬的15個較小單位中，習近平則成為解放軍聯合作戰指揮中心的首位司令。此舉也有助完善中央軍委主席問責制，打造有效率的現代化指揮體系。
過去中國經濟快速發展，也使得解放軍的年度預算在過去幾十年中穩定成長。今年解放軍的預算增加了7.2%，達到約1.55兆人民幣，成為僅次於美國的世界第二高國防預算。
報導指出，習近平制定計畫，將解放軍轉變為一支完全現代化的軍隊，拉近與美軍之間的差距，就是因為其認定美軍是阻礙統一台灣的主要因素。習近平希望在2027年，也就是解放軍成立一百週年之際，實現「統一台灣」目標。2035年解放軍「基本完成」現代化、到了2049年，也是中共執政百年，更能夠成為「世界一流軍隊」。
為了達到上述目標，解放軍計劃在2035年能夠擁有至少四個現役航空母艦戰鬥群。目前中國已建造三艘航空母艦。五角大廈預計，到了2030年，解放軍的船艦數量將會達到460艘。
不過有軍事專家認為，軍事改革的成功與否的最佳驗證，還是要用真正的戰爭來檢驗，否則一切都只是紙上談兵，當硬體與軟體能有效整合，才能夠發揮作用，否則一切都只是理論，武器也只是一堆金屬。
倪樂雄指出，烏克蘭戰爭顯示出重型裝備在海空站的作用正在減弱，坦克、飛機、甚至是航空母艦等先進且昂貴的武器，對於掌握先進科技的對手來說，不過就是「巨型目標」，俄羅斯的黑海艦隊的「莫斯科號」，遭到烏克蘭以海王星反艦飛彈及成就是一大例子。
北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，北京已經注意到烏克蘭軍隊和俄羅斯軍隊在長期戰鬥中調整他們的戰鬥模式，莫斯科改用裝甲砲兵師取代原來甚為倚重的營級戰術群。周晨明表示，從敘利亞內戰到亞美尼亞及亞塞拜然的領土爭端，再到烏克蘭戰爭，這些衝突都在提醒我們，「未來的戰爭就像一場考試，你永遠不知道不知道測驗標準是什麼。」
周晨明表示，解放軍不知道下一場戰爭會是什麼樣子，但是潛在的台海衝突是解放軍目前比較有信心應對的唯一考驗。
不過中華民國海軍官校任教的盧立石認為，解放軍努力學習美軍的作戰方式，只是成為了「另一個美軍」，「如果解放軍想要超越美軍，不應該是模仿，而是需要創新。」盧立石表示，解放軍近來的戰鬥能力表明，他們已經開始根據烏克蘭戰爭與其他現代戰爭經驗，發展出獨特的軍事體系與訓練模式；儘管幾十年來解放軍位參與過真正的武裝衝突，但其在台灣周邊的頻繁演習，則透露了他們會如何應對此類衝突。