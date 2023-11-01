全台大缺工／旅宿業要移工！學者批「故意」缺工、憂各行各業跟進

我是廣告 請繼續往下閱讀
辛炳隆說，旅宿業缺工主要還是待遇問題，疫情期間大裁員、放無薪假，有大量員工流失，疫後內需服務業蓬勃，國旅價格貴到被民眾罵翻，顯示旅宿業是有賺錢的，但給予的薪資待遇卻不夠高，在就業市場仍不夠吸引人，沒有辦法把人拉回來。另外，勞動部今年啟動擴大改善缺工方案，協助旅宿業媒合人才，但成功率不到1成，勞動部推介5000多人，業者都不用，令人質疑業者心態。
辛炳隆認為，旅宿業的缺工因素大多是業者可以操弄的，因為想要便宜移工，就得造成缺工，要如何造成缺工呢？就是薪資不要提高、拒絕勞動部媒合的人等等，想方設法逼政府開放移工。
他指出，台灣移工政策一直都很嚴苛，為的就是保障國人就業機會，過去製造業引進移工是因為有國際競爭壓力，外籍看護移工則是為了照顧國人家庭，有社會福利的性質，但旅宿業完全不符合，擔憂一旦開了這個門，未來是否各行各業缺工都能引進移工？年輕人低薪好不容易因為缺工，看到加薪曙光，若開放移工，業者就會覺得反正有廉價移工可用，又何須提高待遇，如此，只會加劇台灣低薪問題。
文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻表示，開放移工必須詳細評估，是否會取代本國房務員、接待員，造成失業問題，政府得調查對國人就業衝擊影響，而非業者喊開放就開放。
另外，他提到，經濟部今年有輔導餐飲業者引進雲端訂位系統、機器人送餐，但旅宿業的自動化速度較慢，無人旅館仍太少，若旅宿業能引進雲端、機器人，處理訂房、櫃台、接待、入住問題， 就能把省下的人事費，以較高的薪資聘請房務員。
台灣國際勞工協會專員吳靜如說，不管開放哪個行業、哪一國的移工都不是問題，最大的問題仍在於業者若只想聘僱廉價、同工不同酬的移工，只會把整體勞動條件、薪資往下拉，加劇台灣低薪的問題、讓缺工更嚴重。
吳靜如認為，政府在擴大引進移工之前，應該先做行業平均工資調查，檢討為何缺工，若確實缺工，就得用平均工資去聘移工，而不是一味用低薪聘移工，不但解決不了缺工，只是圖利資本家、老闆，降低勞動者價值。
勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，旅宿業的房務、清潔人員，及餐飲業、航空地勤業，若薪資符合規定門檻，業者在提出人力需求後，將由勞動部推薦適合的求職者。旅宿業房務（含清潔）人員的職缺，經常性薪資在北部地區（北北基桃竹）每月須達3萬元、其他地區則為2.8萬元；若專案媒合成功，一名勞工每月可獲6000元獎勵金，最長可領12個月，且工作地點位於特定地區，或勞工屬於中高齡者等特定對象，獎勵金最高每月可達1萬3000元。
據勞動部統計，截至10月15日為止，旅宿業符合專案職缺媒合共249家、1148個職缺，公立就服機構推介5212人、僅錄取449人，推介就業率僅8.6%，且高達34%求職者苦等面試通知。
為防止旅宿業「挑工」，勞動部將針對逾5成求職者投履歷7天內未不連繫不通知的事業單位，列入觀察對象，目前已鎖定23家業者「溝通」，若在1個月內未能改善，將踢出方案，改為提供一般求才服務，讓該旅宿業者的職缺更不具誘因。