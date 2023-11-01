網紅萬聖節扮「假向太」騙過向佐！本尊喊冤：我沒控制郭碧婷
10月萬聖節群魔亂舞，眾多網友裝扮成明星、名人，在街頭上爭奇鬥豔，其中有男性戴上金色假髮、穿上桃紅色的皮毛，COSPLAY扮演香港娛樂大亨向華強的太太陳嵐（向太），妝容逼真程度，連向太兒子向佐一度都認不出來，讓網友笑到不行。本尊向太得知自己有了分身，今（1）日親上火線發聲，對於角色扮演者開玩笑不會介意，但對方曾脫口「可以操縱郭碧婷」一番話，讓向太急於澄清：「我絕對不會控制她，碧婷也不會受到我的控制」。
記者江芷稜／綜合報導
中國網紅「醒醒」在萬聖節變裝，披上桃紅色大衣，模仿向太的豪奢鴕鳥毛華服，短髮和微彎的笑眼，與向太幾乎一模一樣，畫面被網友瘋狂轉發，一時之間竟被誤認成本尊，成為熱搜話題。向太直播帶貨時，被問到對於醒醒扮成她模樣的感想，笑稱自己服裝都是精品，要價幾十萬元人民幣，對方衣服太low了，可能只有20元。
向太的兒子向佐趕緊抓住流量密碼，立刻邀請「假向太」醒醒一起直播，打趣說「麻麻別打我！麻麻我愛你」，還搞笑說要買個麻袋來解決醒醒，罕見的另類母子同台，一起聯手搞笑，吸引大量粉絲關注，讚美向佐情商很高。
萬聖節同歡笑笑就過去了，不過，醒醒曾對鏡頭說道「可以操縱郭碧婷」，這句話讓向太聽了不開心，她在微博上發聲，「大家都輕輕鬆鬆來玩一下。有人cos我其實也沒關係，但是別再說我和媳婦的關係，我絕對不會控制她，碧婷也不會受到我的控制。我們的親密關係就像是好朋友一樣啊！她關心我，我疼愛她一輩子的！」語氣間對媳婦相當寵愛。