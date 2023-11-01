鬼滅迷快衝！毛寶開賣5款《鬼滅之刃》聯名新品 滿199元送收納袋
鬼滅迷快出動！毛寶葳香這次與《鬼滅之刃》合作，一口氣推出5款聯名新品，包括炭治郎、禰豆子兩款洗衣精，以及宇髓天元、嘴平伊之助兩款助洗劑，還有我妻善逸款的抗菌水噴霧。今（1）日起在指定通路買系列商品，單筆滿199元就送「鬼滅之刃摺疊收納袋」。
家庭消費中心／綜合報導
兩款洗衣精新品分別是炭治郎款「防霉淨味抗菌洗衣精」，透過200種藥用植物精萃及植萃潔淨因子防霉去味，以及禰豆子款「防蟎極淨抗菌洗衣精」，採用天然尤加利精油防蟎。
基礎洗滌之外，助洗劑部份則有伊之助款「衣物抗菌水」，業者表示可48小時長效制菌；而音柱款「去污抗菌素」則含有蛋白酵素，可洗淨汗漬、血漬、食物污垢及咖啡漬，適用各類可水洗衣物、圍巾及兒童圍兜。
善逸款「抗菌水噴霧」採用食品級柑橘香氣，無酒精成分，適用於回家後噴灑在衣物上，也可噴灑在3C產品、兒童地墊及玩具等，不需再用清水二次擦拭。
11月1日至2024年1月31日期間，在大潤發、毛寶兔宅配網、momo購物、PChome、蝦皮、Yahoo購物中心等通路購買聯名系列，單筆滿199元就送「鬼滅之刃摺疊收納袋」，全台限量5000份。上網登錄發票再抽Apple Watch、AirPods及iPad各１名；每月另加碼抽10名「豪洗禮」，一次收齊全套毛寶×《鬼滅》聯名清潔套組。