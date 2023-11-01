最短命婚姻！新人辦完結婚手續「僅3分鐘」　新娘秒折返決定離婚

鬼滅迷快衝！毛寶開賣5款《鬼滅之刃》聯名新品　滿199元送收納袋

▲毛寶葳香推出5款《鬼滅之刃》聯名商品，指定通路單筆消費滿199元，再送「鬼滅之刃收納袋」。（圖／業者提供）
▲毛寶葳香推出5款《鬼滅之刃》聯名商品，指定通路單筆消費滿199元，再送「鬼滅之刃收納袋」。（圖／業者提供）

家庭消費中心／綜合報導

鬼滅迷快出動！毛寶葳香這次與《鬼滅之刃》合作，一口氣推出5款聯名新品，包括炭治郎、禰豆子兩款洗衣精，以及宇髓天元、嘴平伊之助兩款助洗劑，還有我妻善逸款的抗菌水噴霧。今（1）日起在指定通路買系列商品，單筆滿199元就送「鬼滅之刃摺疊收納袋」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲即起在指定通路買鬼滅聯名系列，單筆滿199元送限量「鬼滅之刃摺疊收納袋」。（圖／業者提供）
▲即起在指定通路買鬼滅聯名系列，單筆滿199元送限量「鬼滅之刃摺疊收納袋」。（圖／業者提供）
兩款洗衣精新品分別是炭治郎款「防霉淨味抗菌洗衣精」，透過200種藥用植物精萃及植萃潔淨因子防霉去味，以及禰豆子款「防蟎極淨抗菌洗衣精」，採用天然尤加利精油防蟎。

▲炭治郎款「防霉淨味抗菌洗衣精」、禰豆子款「防蟎極淨抗菌洗衣精」。（圖／業者提供）
▲炭治郎款「防霉淨味抗菌洗衣精」、禰豆子款「防蟎極淨抗菌洗衣精」。（圖／業者提供）
基礎洗滌之外，助洗劑部份則有伊之助款「衣物抗菌水」，業者表示可48小時長效制菌；而音柱款「去污抗菌素」則含有蛋白酵素，可洗淨汗漬、血漬、食物污垢及咖啡漬，適用各類可水洗衣物、圍巾及兒童圍兜。

善逸款「抗菌水噴霧」採用食品級柑橘香氣，無酒精成分，適用於回家後噴灑在衣物上，也可噴灑在3C產品、兒童地墊及玩具等，不需再用清水二次擦拭。

11月1日至2024年1月31日期間，在大潤發、毛寶兔宅配網、momo購物、PChome、蝦皮、Yahoo購物中心等通路購買聯名系列，單筆滿199元就送「鬼滅之刃摺疊收納袋」，全台限量5000份。上網登錄發票再抽Apple Watch、AirPods及iPad各１名；每月另加碼抽10名「豪洗禮」，一次收齊全套毛寶×《鬼滅》聯名清潔套組。

▲毛寶。（圖／業者提供）
▲「豪洗禮」內含抗菌洗衣精3000克×2瓶、衣物抗菌水1050克×2瓶、魔法去汙抗菌素500克、抗菌水噴霧425克。（圖／業者提供）

萬聖節最強變裝！偉晉砸8萬成《鬼滅》上弦鬼　網讚好萊塢等級

影音／唱紅《鬼滅之刃》主題曲！狼人樂團MAN WITH A MISSION來台

《鬼滅之刃 刀匠村篇》上弦之肆自殘生出第6分身！長相年輕又帥　

《鬼滅之刃刀匠村篇》霞柱父母亡！11歲因「哥哥遺言」成最強劍士

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞