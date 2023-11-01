開箱／IKEA哇沙米霜淇淋今開賣！「真實口感」超意外：居然神還原
IKEA上月發起獵奇口味霜淇淋投票賽，最終由嗆鼻「哇沙米霜淇淋」勝出，今（1）日正式在全台IKEA美食小站登場，1支20元、限時開賣30天，記者實際嚐鮮開箱，居然沒有「被嗆爆」，第一口下去有偏苦的味道，不過有神還原出哇沙米的味道，相當獵奇的限定口味，想嚐鮮的一定要衝一波！此外，COLD STONE迎接耶誕節來臨，11月3日起推出限定新品，「耶誕濃黑巧」與首次推出的「耶誕太妃糖」。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA獵奇霜淇淋大戰，由擁有獨特嗆辣滋味的「哇沙米霜淇淋」以686票比599票贏得勝利，今（1）日起正式在IKEA美食小站販售，單支售價20元，大小與經典原味相同。
官方表示，哇沙米霜淇淋是將嗆鼻辛辣的芥末與奶油融合芥末與奶油結合，入口時可以感受到霜淇淋綿密微甜的口感，當霜淇淋逐漸在口中融化，則會慢慢湧出芥末帶來層層的嗆辣尾韻，從鼻腔逐漸感受到酸澀，眼睛也會微微泛淚。
而開賣首日《NOWnews》記者開箱試吃，哇沙米霜淇淋顏色與市售哇沙比顏色相似，聞起來沒有嗆鼻的芥末味，實際品嚐後，不是甜味也不是嗆鼻辣味，而是偏苦的口感，接著才會有芥末的味道出現，雖然沒有嗆辣的感覺，不過有神還原出芥末的味道，不甜不鹹相當特別，平時喜歡吃哇沙米的民眾，一定要來挑戰你的味蕾！
若是不敢嚐鮮哇沙米霜淇淋，IKEA美食小站即起至11月30日還有萬聖節限定的「竹炭檸檬霜淇淋」，同樣只要銅板價20元，以台灣屏東產的檸檬原汁為基底，口感順滑且酸度滿分，加上竹炭粉的黑色外觀，相當吸睛。
而COLD STONE迎接耶誕佳節，11月3日起至12月28日推出兩款限定新品，3倍濃郁的巧克力「耶誕濃黑巧」與首次推出「耶誕太妃糖」。歡慶新品上市，11月3日至5日前，中杯以上冰淇淋第二杯50元；雙11至11月16日，連續6天，大杯冰淇淋買1送1。
「耶誕濃黑巧」嚴選高品質黑碳可可粉製成，帶有一點苦甜滋味，再拌入KitKat碎塊與巧克力醬，享受三倍濃郁巧克力，最後再放上一塊生奶油千層派；「耶誕太妃糖」帶著醇厚太妃糖香氣與焦糖風味，拌入比利時蓮花焦糖餅與焦糖醬，最後再灑上草莓果肉真空乾燥的草莓碎粒。