Hello Kitty生日！台北捷運x三麗鷗超萌開賣 清心福全也有布丁狗
今年是Hello Kitty 50週年，今天11月1日更是Hello Kitty的生日，台北捷運x三麗鷗推出超萌限量商品開賣，除了蝦皮商城官方直營店，更有「三麗鷗主題店」進駐捷運商品館南京復興店，夢幻的捷運彩繪列車也啟航出發囉。而手搖飲料清心福全也和地表最萌可愛教主三麗鷗聯名，請出Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗賣萌9款杯身與6款聯名加價購商品。
記者蕭涵云/綜合報導
台北捷運x三麗鷗限定聯名商品今開賣，讓Hello Kitty、布丁狗、大耳狗等人氣主角們穿上制服有夠萌，為粉絲打造悠遊卡、文件夾、筆記本、絨毛娃娃、吊飾、吸水杯墊等商品，價格約為100～799元。除了在捷運商品館及台北捷運蝦皮商城官方直營店可購買，還把捷運商品館南京復興店變成可愛「三麗鷗主題店」，並以捷運車廂概念打造店外打卡點，超吸睛。
另外像是南京復興站B1層的閘門區、地板及旅客詢問處，也有三麗鷗明星們迎接大家！最可愛的「Hello Kitty捷運彩繪列車」也啟航出發了，夢幻粉紅色的車廂，載著擔任站長的Hello Kitty、美樂蒂司機員、大耳狗維修員、布丁狗保全、酷企鵝志工及蛋黃哥客服人員，今早6點自淡水信義線的象山站開出。
粉絲們可以下載追車神器「台北捷運Go」APP，掌握「彩繪列車動態資訊」；或可在捷運西門站、忠孝新生站，及捷運商品館台北車站店、中山店、忠孝復興店、南京復興店，蒐集隱藏版三麗鷗明星可愛章戳。
而手搖飲料清心福全繼2017年，與地表最萌可愛教主三麗鷗聯名大獲好評，即日起也再請出Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗回歸，大推馬卡龍色系的9款杯身與6款聯名加價購商品。採用環保PVC材質止滑耐磨的「三麗鷗絲圈刮沙地墊」、「帆布包+小零錢包」及「全彩金蔥貼紙」等生活好物。
推薦頭蓋刻有Hello Kitty及布丁狗的圖像、底蓋增加防漏矽膠墊圈的「聯名恰好瓶2.0」，提升到22公分的瓶身高度，還配合聯名做出立體浮雕，加購價只要38元，日後回購飲品還能折價5元；還有最可愛的大頭「玩偶飲料提袋」、軟Q「二合一抱枕兼頸枕」。和「相思紅豆奶茶」、「珍珠琥珀黑糖鮮奶」2款限定飲品一起甜蜜上市囉。