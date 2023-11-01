SEVENTEEN用歌曲思念文彬 「4分19秒」背後意義曝光惹淚
南韓男團SEVENTEEN近日帶著迷你11輯《SEVETEENTH HEAVEN》回歸，其中歌曲〈하품〉（yawn）是由成員Woozi（李知勳）製作，除了獻給隊友夫勝寬，也是紀念好友ASTRO文彬的逝世，歌曲長度4分19秒，正是文彬離世的日期4月19日。
記者薛羽彤／綜合報導
《SEVETEENTH HEAVEN》這張專輯暢銷熱賣，成績不斷刷新KPOP紀錄。夫勝寬和文彬是偶像圈的「98Line」摯友，上半年文彬去世後，夫勝寬深受打擊，不僅缺席專輯宣傳活動，還一度因為身體問題暫時停工，直到9月才回到螢光幕前。
夫勝寬在專輯發布後透露〈하품〉這首歌，是在文彬逝世隔天，Woozi給了他這首歌，歌詞寫著：「我寫下了我的請求，不要討厭你自己，你也知道這是個好選擇，無法說出如此痛苦的事情，獨自默默承受著，我不可能不知道，因為你就是我的呼吸，不要道歉，就像在不足的地方打哈欠一樣。」
「하품」中文是哈欠，在歌中對應了「아픔」中文是痛苦，整首歌曲長度為4分19秒，對應了文彬逝世的日期4月19日，Woozi表示這首歌除了歌詞想要給予勝寬勇氣，音源也是之前文彬一直很喜歡的，因此不少粉絲聽到這首歌都眼眶泛淚。