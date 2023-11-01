蔡詩芸挺過王陽明婚變！罕見吐真實心聲：要先成為最好的自己
女星蔡詩芸前陣子爆發與王陽明的婚變風波，所幸夫妻倆感情回溫，還一起約會看演唱會，讓外界放心許多。不過，蔡詩芸日前接受節目《女人我最大》的邀請，擔任11月號《玩美研究室》的封面人物，在拍攝過程中，蔡詩芸不僅完美詮釋每組造型，也親談自我的內心世界，「妳要先成為最好的自己！」
記者詹鎰睿／綜合報導
「酷」不是一種視覺，而是勇於展現自我本色，蔡詩芸身為公眾人物，在面對各界壓力下，成功扮演好每個角色，她是女兒、老婆、媽媽、歌手，也是音樂節目的評審，在早期的音樂作品中，積極傳達身為一個女人的自信，以及角色切換的從容應對。
然而到了近期的作品，不難品味出蔡詩芸的內心世界，即便外表如此高冷強勢，當她從表演者回歸到與自己獨處對話時，她的脆弱、情緒與獨白，是她想以音樂的形式帶給大家的，「創作也是我的避風港，在那裡我可以盡情的做自己，卸下面對外人的銅牆鐵壁，也不需迎合他人的期待。」
「你要先成為最好的自己，才能成為在乎的人生命中最好的那個角色。」蔡詩芸表示，她總是抱持著「我就是寶寶最好的母親」的想法，陪伴著女兒Katiya體會每一個成長的過程。
除了生活態度，蔡詩芸對於精品包收藏也有獨特品味，她透露：「有一些經典款我會傳承給Katiya，其實傳承也是一種環保的概念。」本月策展中，她首度公開無奈的買包經驗，也無私分享購買精品包的4大原則，完整內容盡在《女人我最大》官網策展網頁。