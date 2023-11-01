嘉義市即日起開放50歲以上民眾接種流感疫苗

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今年度公費流感疫苗第一階段已於10月2日起跑，為增加本市接種流感疫苗便利性，嘉義市衛生局提供社區100場次、校園50場次的免費接種服務，目前社區及校園接種站服務仍持續進行，籲請民眾可多加利用。
嘉義市衛生局表示，截至10月31日嘉義市流感疫苗第一階段重點族群的接種率高於全國平均值有65歲以上長者45.9%(全國38.9%)、醫事人員接種率70.3%(全國57.9%)，但學生族群接種率卻出現低於全國平均值警訊，分別為高中職以下學生接種率41.4%(全國46.5%)、學齡前幼兒接種率38.6%(全國41.4%)。本市將持續加強宣導，期望提高接種率，增加學生群體保護力。
衛生局提醒民眾，現正值秋冬流感好發季節，流感疫苗接種後約需2週的時間才具保護力，請符合資格民眾儘快接種流感疫苗。今年65歲以上長者接種任一劑的流感疫苗或COVID-19疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，每劑可領取10支家用快篩試劑，最多30支，數量有限，送完即停止贈送。有關疫苗接種相關訊息可至嘉義市政府衛生局官網/主題專區/流感疫苗專區(https://reurl.cc/MNM1nv) 查詢，也歡迎電洽衛生局05-2338066。