泰國「塔球CP」來台淘金！一天辦2場見面會 開價6600元賣4福利
泰國演員「塔球CP」Santa、Earth將在12月首次來台開見面會，2人除了合作戲劇作品，唱歌、舞蹈方面也默契十足且互動甜蜜，經常能夠在社群上見他們可愛的影片。認識3年的他們，雖然相差7歲，但剛好同星座所以私下感情十分要好，時常一起玩樂，並會準備生日驚喜給對方。
記者蔡依庭／綜合報導
Santa、Earth在短片或是戲劇上都有諸多合作，《7 Prohect-Would you be my love》與《My only 12%》等青春校園愛情劇。終於在粉絲期待的呼聲中，他們將攜手來台，將於12月9日一連舉辦2場見面會，每張票要價台幣6600元，溫馨提醒福利包含：擊掌、2對1合照、親簽海報及獨家小卡，在11月4日、5日開賣。
Earth隨同泰劇《Between Us》在今年5月來台辦見面會，但當時Santa沒跟上，終於能在12月如願合體。即使上半年，Santa人在海外無法與Earth見面，但從Earth的直播當中，能知道他們還是保持著緊密的聯繫，可見2人感情不會因為距離而生疏。
對於初印象，Earth在某次訪談中說道，當時Santa到公司面試時，剛好和導演New一起看履歷，在眾多履歷中，他只記住Santa的臉，覺得這個弟弟很帥、很可愛，沒想到之後真的有戲劇合作的機會。Santa則表示，從Earth演《待到重逢時》就認識他，甚至還有參加過首映會。