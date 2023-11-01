▲ 吉利與百度的聯手之作 極越01劍指Model Y而來

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中國可以說是電動車競爭最激烈的地方，現在吉利汽車集團與科技巨擘百度聯手打造出極越01，這輛車在尺碼方面都比Model Y大上一些，但基本上可以視為同個尺寸的車輛，而在定價上也完全鎖定，入門的01 Max價格為24.99萬元人民幣，折合台幣約110.9萬元，而在中國Model Y入門版的價格為26.39萬人民幣，折合台幣117.1萬元，價格硬是比Model Y便宜了台幣6萬元左右，但是內部的螢幕可是讓Model Y望塵莫及，而且車輛搭載多達11個攝影鏡頭、12個超音波雷達以及5個毫米波雷達，為自動駕駛科技做足準備。
在內裝部分擁有一個超巨大的35.6吋6K寬螢幕，並且可以讓兩個人在車上遊玩賽車遊戲，駕駛直接使用方向盤進行遊戲，而副駕駛則是透過副駕的遊戲把手，在外觀部份採用的是是無窗框設計，並且使用隱藏式手把，加上主動式尾翼的配置，這些都讓這輛車展露出更運動的感受，動力部分入門版01 Max配置單電動馬達，最大馬力268匹，百公里加速成績7.2秒，配置71.4kWh的LFP電池，擁有550公里的續航，不過可以加價4.5萬人民幣升級到100kWh的三元鋰電池，百公里加速來到6.9秒，續航則是720公里，另外還有Max Performance雙馬達版本，537匹最大馬力讓百公里加速來到3.8秒，並且搭載100kWh電池，續航里程表現為660公里。