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吉利與百度的聯手之作 極越01劍指Model Y而來

▲ 吉利與百度的聯手之作 極越01劍指Model Y而來
▲ 吉利與百度的聯手之作 極越01劍指Model Y而來

Carture 車勢文化

各大車廠現在都將Model Y這輛車視為對手，畢竟他可是全球最暢銷的電動車款，現在吉利汽車集團與中國科技巨擘百度聯手打造了極越01，這輛車其實早在一年前就已經出現概念車了，而現在正式推出之後可以看到外型相當運動化，並且在內裝還搭配了超大螢幕，不論是科技感受或者是整體氛圍都將更受到車迷喜愛。

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極越01是吉利汽車集團與百度聯手之作，外觀運動化之外，內裝鋪陳也相當具有科技感。
極越01是吉利汽車集團與百度聯手之作，外觀運動化之外，內裝鋪陳也相當具有科技感。
中國可以說是電動車競爭最激烈的地方，現在吉利汽車集團與科技巨擘百度聯手打造出極越01，這輛車在尺碼方面都比Model Y大上一些，但基本上可以視為同個尺寸的車輛，而在定價上也完全鎖定，入門的01 Max價格為24.99萬元人民幣，折合台幣約110.9萬元，而在中國Model Y入門版的價格為26.39萬人民幣，折合台幣117.1萬元，價格硬是比Model Y便宜了台幣6萬元左右，但是內部的螢幕可是讓Model Y望塵莫及，而且車輛搭載多達11個攝影鏡頭、12個超音波雷達以及5個毫米波雷達，為自動駕駛科技做足準備。

在內裝部分擁有一個超巨大的35.6吋6K寬螢幕，並且可以讓兩個人在車上遊玩賽車遊戲，駕駛直接使用方向盤進行遊戲，而副駕駛則是透過副駕的遊戲把手，在外觀部份採用的是是無窗框設計，並且使用隱藏式手把，加上主動式尾翼的配置，這些都讓這輛車展露出更運動的感受，動力部分入門版01 Max配置單電動馬達，最大馬力268匹，百公里加速成績7.2秒，配置71.4kWh的LFP電池，擁有550公里的續航，不過可以加價4.5萬人民幣升級到100kWh的三元鋰電池，百公里加速來到6.9秒，續航則是720公里，另外還有Max Performance雙馬達版本，537匹最大馬力讓百公里加速來到3.8秒，並且搭載100kWh電池，續航里程表現為660公里。

極越01在外型上也與Model Y一樣是運動化的SUV風格，整體尺碼也非常接近。
極越01在外型上也與Model Y一樣是運動化的SUV風格，整體尺碼也非常接近。
運動性能表現上也與Model Y旗鼓相當，但是售價硬是比Model Y便宜約6萬元台幣。
運動性能表現上也與Model Y旗鼓相當，但是售價硬是比Model Y便宜約6萬元台幣。
車內配置一具超大的35.6吋寬螢幕，包含駕駛的儀表、車載系統以及副駕螢幕都連結在一起。
車內配置一具超大的35.6吋寬螢幕，包含駕駛的儀表、車載系統以及副駕螢幕都連結在一起。
車尾配置主動式尾翼相當運動化，將會吸引許多年輕人的喜愛。
車尾配置主動式尾翼相當運動化，將會吸引許多年輕人的喜愛。
座椅也呈現未來風格，相信在包覆性表現上應該也不會太差。
座椅也呈現未來風格，相信在包覆性表現上應該也不會太差。
車內的超大螢幕可以直接讓兩個人遊玩賽車遊戲，駕駛可以直接透過方向盤玩遊戲。
車內的超大螢幕可以直接讓兩個人遊玩賽車遊戲，駕駛可以直接透過方向盤玩遊戲。
在加速表現上雖然相差不多，不過整體底盤的設計可能將會是最大關鍵。
在加速表現上雖然相差不多，不過整體底盤的設計可能將會是最大關鍵。
極越01的整體設計更加運動化，無窗框、隱藏式車門把手都讓科技氛圍增加。
極越01的整體設計更加運動化，無窗框、隱藏式車門把手都讓科技氛圍增加。
底盤的設計是未來大家會不會買他的關鍵，只要跟Model Y相差不多相信就可以吸引消費者注意。
底盤的設計是未來大家會不會買他的關鍵，只要跟Model Y相差不多相信就可以吸引消費者注意。

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