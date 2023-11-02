NBA／湖人對快艇就委靡！Curry打國王就爆發　今兩場大戰不能錯過

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而另一場賽事，湖人目前已經11連敗給快艇，雖然後者在人氣上似乎永遠比不過同城的勁敵，但他們在場上就是能輕鬆壓制住對手。不過明天快艇隊將是背靠背作戰，還能否延續在本對戰組合的連勝，也受到關注。
湖人明天主場出戰快艇，勇士主場出戰國王，兩場賽事都在早上10:00 開打。另外4連敗曼菲斯灰熊對上猶他爵士能否止敗、4連勝的丹佛金塊對上明尼蘇達灰狼是否能延續不敗戰績，都值得一看。
今天的兩場焦點賽事之一，勇士和國王在6天內第2次進行交手，前一次Stephen Curry和De'Aaron Fox上演了一場精采的飆分秀，前者轟下41分壓過對手的39分，並帶領勇士以122:114取勝。
藉由去年季後賽首輪的交手，勇士和國王之間的「加州大戰」已經越來越引人注目，算上今年首輪搶七砍下破紀錄的50分，Curry已連兩場在國王主場大爆發，合計攻下91分，讓沙加緬度球迷又愛又恨。
可惜的是，這一次的交手Fox因右腳踝扭傷而無法出賽，他在上周末和洛杉磯湖人的比賽中，不慎受傷，將使他無限期缺戰。國王主帥Mike Brown表示，他可能會讓Davion Mitchell頂替前者先發的位置，而不是讓替補第一戰將Malik Monk改變目前的定位。
使用Mitchell的另一個原因可能是出於防守，他在上賽季的首輪系列賽中，防守Curry有著不錯的表現。而很顯然，國王要擊敗勇士就非得壓制住這位超級射手的火力不可。
快艇隊剛剛通過一筆重磅交易來得到James Harden，外界十分關注這位明星後衛在新球隊中的情況。但明天很有可能不會是「大鬍子」穿上快艇隊球衣的第一場比賽。
眾所周知，湖人隊已經有3年的時間不曾贏過快艇，這是一種詭異的魔咒，彷彿後者無論是誰對上紫金軍都能爆發、打出賽季代表作。對於一支志在爭冠的球隊來說，有著這樣一個宿敵相當不利，若湖人想終止這樣的對戰劣勢，明天就是最好的時間。
快艇剛剛擊敗魔術，明天將是他們背靠背的第二戰，球隊兩大球星Paul George及Kawhi Leonard都不確定能否出賽；Marcus Morris、Nicolas Batum、Robert Covington、KJ Martin等側翼因為交易已經不在球隊之中了；而主力後衛Terance Mann正處於從腳踝傷病中恢復的狀態，現在是快艇近年面對湖人時最脆弱的一刻。
特別是失去「側翼海」這一點，將使快艇對戰湖人優勢不在。快艇主帥Tyronn Lue善於使用球隊側翼的體型優勢來幫忙保護禁區，在上賽季10月和1月的兩場比賽中，他們都成功的逼使湖人在他們不擅長的三分線外出手超過40次。
如果湖人隊想要擊敗快艇，他們的後衛得回神，Austin Reaves和其他後場輪換目前的狀態並不是這麼穩定，連帶導致他們前4場打完三分球命中率僅有29%；另一點則是得保護好籃板，在過去兩場比賽湖人都讓對手攻下超過20分的二次得分，內線如何調度將考驗Darvin Ham的智慧。