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Mercedes-Benz 全新 E-Class 預售價及上市日期曝光

▲Mercedes-Benz 全新 E-Class 預售價及上市日期曝光
▲Mercedes-Benz 全新 E-Class 預售價及上市日期曝光

2GameSome - 有車賞

台灣賓士持續為豪華市場樹立標竿，推出全方位的豪華產品，而身為品牌核心產品的四門轎車在市場始終保持強勢，其中 E-Class 更是熱門主力之一；如今迎來全新 E-Class 大改款，不僅內外觀全部革新，在數位科技更是大幅進化。今日，全新 E-Class 大改款在台上市訊息曝光，台灣賓士預計引進三款車型，分別為單一車型的 E 200 LUXURY，預售價格為 296 萬元起；E 300 則有兩款車型，包含 E 300 運動版，標配 AMG Line 套件，預售價 349 萬元起；以及是搭配三芒星立標 EXCLUSIVE 套件的 E 300 EXCLUSIVE，預售價為 358 萬元起。台灣賓士並預計在 12 月 7 日在台舉行新車上市發表會，豪華車壇年度重點車款，令人備受期待。

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全新 E-Class 導入全新世代的 MBUX 車載系統，以三芒星先進的數位豪華，提供強大的處理核心，使數位體驗更加流暢。並結合 AI 人工智慧，語音助理能辨識更多自然語言的操作指令，也能在指定條件下啟用 “Just Talk” 功能，直接與語音助理對話。更加無微不至的是 MBUX 能了解乘客使用習慣或車主自行設定，透過“Routines”這項功能達成自動化的目標。此功能是以特定條件達成時，系統自動執行相對應的車輛設定，比如在平日早上8點從住家出發後，會建議開啟廣播電台，在上班的路上收聽新聞資訊。或是冬天天氣低於18度時將自動開啟座椅加熱功能。全新MBUX為照顧乘客的乘車舒適及安全，優化使用介面及增加貼心功能，如 ”ENERGIZING COMFORT”新增了多種模式，以不同車室聲光及動畫的設定，幫助乘客於疲勞時提振精神，壓力升高時放鬆身心。

進入座艙後，搶眼的大面積高解析螢幕 MBUX Superscreen 寬幅螢幕可供選配，搭載強大的MBUX車載系統，提供多元娛樂與科技設定，豪華體驗再升級。沉浸式座艙體驗不僅於此，全新E-Class搭載支援 Dolby Atmos 杜比全景聲環繞音效的Burmester® 4D 環場音響系統，以 17 支喇叭 730 瓦創造身歷其境的環繞音效，而安裝於雙前座的聲波傳感器，將低音轉換成震動回饋，創造出更多層次且立體的音樂饗宴。結合全新升級的車室燈光效果，在 E-Class 上搭載的主動式環景氛圍燈原就絢爛的光影，將伴隨著音樂旋律改變氣氛燈舞動的節奏，讓音樂不只悅耳，還能擁有視覺享受。

全新 E-Class 延續經典三廂轎車短前懸與長引擎蓋的完美比例，外觀套件上則提供 AVANTGARDE  Line、AMG Line 與EXCLUSIVE Line 三種選擇，並採用全新前後燈組設計，與亮黑色飾板，將水箱護罩及大燈相連構成新世代外觀，若再搭配極線發光水箱罩，更展現未來感。車室空間相較前一代車型加長兩公分，軸距達到 2,961 mm，提供更大的乘車空間與後廂空間，創造更舒適的移動品質；在後軸轉向的加持下，仍擁有絕佳的靈活性與操控穩定度。

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