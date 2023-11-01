汽車有輔助氣囊，小鵬飛行汽車配降落傘也很合理

Kia Picanto 推 GT-line Plus，售價 68.5 萬起！

▲Kia Picanto 推 GT-line Plus，售價 68.5 萬起！
▲Kia Picanto 推 GT-line Plus，售價 68.5 萬起！

2GameSome - 有車賞

Kia總代理台灣森那美起亞秉持與全球同步的經營理念，積極導入各款全新產品，打造齊全的產品陣容，提供消費者多樣化的選擇。其中最受矚目的精品時尚小車Picanto，以「自信CONFIDENT、自傲PROUD、自由FREE」三大產品DNA打造，其亮眼的外型及完善的配備，深受年輕買家與潮流品味車主的喜愛。自上市以來，多次創下銷售佳績，為回饋消費者的熱愛，Kia總代理台灣森那美起亞今日(1日)推出Picanto GT-line Plus全新車型。The Picanto GT-line Plus升級過去多數在豪華車款上才看得到的尊榮內裝配備，駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅、方向盤加熱功能及駕駛座遮陽板附LED柔光化妝鏡等，建議售價68.5萬元。上市車色除了現行的星鑽白、星宇灰外，另新增GT-line Plus限定專屬車色「牛奶白」供車主自由選擇，個人時尚風格自信盡現。

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The Picanto GT-line Plus的車頭造型，以Kia新世代家族設計語彙的虎式造型水箱護罩為目光焦點，採用立體鍍鉻飾條，搭配投射式燈組與四點式的LED日行燈，打造出時尚與科技感兼具的迷人風采；而車尾則搭配特有的M型LED造型尾燈與鯊魚鰭造型天線，加上車尾的雙出方形尾飾管，及獨家限定色「牛奶白」演繹其獨具魅力的潮流品味。

不僅有著時尚輕巧外型，更是擁有完善的內裝配備，以現行Picanto最受歡迎的GT-line車型為基礎，除升級雙前座加熱座椅功能外，駕駛座更附有兩段駕駛座通風座椅功能，讓前座乘客感受到的舒適寵愛，絲毫不亞於豪華旗艦車款。此外，也同步升級方向盤加熱功能，搭配同級距少見的D-Cut跑格化方向盤及皮質排檔桿，以及深受女性車主喜愛的駕駛座遮陽板附LED柔光化妝鏡，用無微不至的貼心細節，讓車主更愜意的享受駕駛時光。

The Picanto GT-line Plus 擁有1,197c.c.的排氣量，平均油耗18.1km/L(註1)，搭載Kappa 1.2 MPI引擎，而最大馬力及扭力分別為84ps、12 kg-m，擁有出色的節能表現，並同時享有稅金優勢，降低車主養護成本，輕鬆擁有個性化座駕。不僅擁車成本低，The Picanto GT-line Plus 更具備多元化的空間變化，6:4分離可折式座椅能夠折疊平放，後座椅背可向前折平，以此提升空間使用上的靈活性，小小車身大大空間變化。

The Picanto GT-line Plus搭載多項主、被動安全配備，車身結構使用超過44%的 AHSS先進高強度鋼材、7具SRS輔助氣囊，以高規格被動安全配備，時時刻刻守護全車人的安全。同時搭配主動安全配備DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其中包含FCW 前方碰撞警示系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人偵測)、LDW車道偏移警示系統、LKA車道修正輔助系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)、DAW駕駛疲勞警示系統等主動安全防護科技，其中RVM後方顯影輔助系統，利用防水的後視鏡頭搭配8吋螢幕，清楚顯示車身後方狀況，減少視野盲區，使車主能安心的在狹小空間完成停車，提供更完善的行車安全。

全新The Picanto GT-line Plus 升級多項貼心配備，帶領Kia The Picanto 走向新高度，立下時尚小車的新標竿。 Kia總代理台灣森那美起亞秉持著Product產品、Experience體驗、People人三大策略，實現「Movement that inspires 移動‧啟發人心」品牌精神，積極導入多項車款，期望帶給車主多樣化的選擇，共同邁向移動新未來。誠摯敬邀所有熱愛Kia的朋友們，前往全台Kia展示中心，親身感受The Picanto GT-line Plus時尚小車的獨特魅力。

規格

繽紛版

都會版

X-line

GT-line Plus

售價

56.5萬

61.5萬

66.5萬

68.5萬

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