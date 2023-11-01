▲Kia Picanto 推 GT-line Plus，售價 68.5 萬起！

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不僅有著時尚輕巧外型，更是擁有完善的內裝配備，以現行Picanto最受歡迎的GT-line車型為基礎，除升級雙前座加熱座椅功能外，駕駛座更附有兩段駕駛座通風座椅功能，讓前座乘客感受到的舒適寵愛，絲毫不亞於豪華旗艦車款。此外，也同步升級方向盤加熱功能，搭配同級距少見的D-Cut跑格化方向盤及皮質排檔桿，以及深受女性車主喜愛的駕駛座遮陽板附LED柔光化妝鏡，用無微不至的貼心細節，讓車主更愜意的享受駕駛時光。
The Picanto GT-line Plus 擁有1,197c.c.的排氣量，平均油耗18.1km/L(註1)，搭載Kappa 1.2 MPI引擎，而最大馬力及扭力分別為84ps、12 kg-m，擁有出色的節能表現，並同時享有稅金優勢，降低車主養護成本，輕鬆擁有個性化座駕。不僅擁車成本低，The Picanto GT-line Plus 更具備多元化的空間變化，6:4分離可折式座椅能夠折疊平放，後座椅背可向前折平，以此提升空間使用上的靈活性，小小車身大大空間變化。
The Picanto GT-line Plus搭載多項主、被動安全配備，車身結構使用超過44%的 AHSS先進高強度鋼材、7具SRS輔助氣囊，以高規格被動安全配備，時時刻刻守護全車人的安全。同時搭配主動安全配備DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其中包含FCW 前方碰撞警示系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人偵測)、LDW車道偏移警示系統、LKA車道修正輔助系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)、DAW駕駛疲勞警示系統等主動安全防護科技，其中RVM後方顯影輔助系統，利用防水的後視鏡頭搭配8吋螢幕，清楚顯示車身後方狀況，減少視野盲區，使車主能安心的在狹小空間完成停車，提供更完善的行車安全。
全新The Picanto GT-line Plus 升級多項貼心配備，帶領Kia The Picanto 走向新高度，立下時尚小車的新標竿。 Kia總代理台灣森那美起亞秉持著Product產品、Experience體驗、People人三大策略，實現「Movement that inspires 移動‧啟發人心」品牌精神，積極導入多項車款，期望帶給車主多樣化的選擇，共同邁向移動新未來。誠摯敬邀所有熱愛Kia的朋友們，前往全台Kia展示中心，親身感受The Picanto GT-line Plus時尚小車的獨特魅力。
|規格
|繽紛版
|都會版
|X-line
|GT-line Plus
|售價
|56.5萬
|61.5萬
|66.5萬
|68.5萬