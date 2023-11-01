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NISSAN Care APP 8 週年慶擴大舉辦

▲NISSAN Care APP 8 週年慶擴大舉辦
▲NISSAN Care APP 8 週年慶擴大舉辦

2GameSome - 有車賞

NISSAN Care APP自2015年上線後，迄今已為車主會員服務8個年頭，受到廣大車主會員愛用，適逢裕隆日產汽車成立20週年，為同步回饋廣大NISSAN車主的支持，特別於2023年擴大舉辦「NISSAN Care APP 8週年慶」活動(註1)，於10月31日率先展開「VIP線上搶總價值800元抵用券」APP VIP專屬活動，並自11月1日起至11月30日止推出多項APP會員專屬優惠活動，車主凡使用APP預約回廠定保且準時履約回廠者贈2,000點，週年慶活動期間內加贈2,000點，若預約週二、三返廠還可再獲得2,300點，活動期間最高可得6300點，並有機會抽紅利點數，最高可獨得紅利點數20萬點。

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此外，更結合普利司通輪胎及玉山銀行的聯名優惠，推出iPhone 15 Pro 128G限量抽獎、滿額抽2萬元刷卡金的特別企劃：回NISSAN服務廠，一次更換2條以上(不限尺寸、花紋、特價或紅利價)普利司通輪胎車主，可參加「iPhone 15 Pro 128G」抽獎活動(建議售價：36,900元)，更換2條獲得1次抽獎資格，更換4條獲得2次抽獎資格，若以NISSAN紅利點數折抵方式一次更換2條以上(不限尺寸、花紋、特價或紅利價)普利司通輪胎車主，再加贈紅利點數16,800點；玉山NISSAN悠遊聯名卡卡友於活動期間，以APP預約定保且準時返廠履約並使用NISSAN悠遊聯名卡刷卡結帳滿2千元，可參加「2萬元刷卡金」抽獎活動。

除上述優惠活動外，為回饋廣大支持熱愛NISSAN的車主，再提供紅利點數加價購活動。  更多APP 8週年慶活動詳情請洽NISSAN服務專線0800-088888或參閱裕隆日產汽車官方網站： http://www.nissan.com.tw

NISSAN Care APP 8週年慶

NISSAN Care APP

會員專屬

APP預約定保加贈2,000點，活動期間最高可得6300點

(APP預約履約贈2,000點；APP預約週二、三返廠贈2,300點)

APP預約定保抽紅利點數，最高可獨得紅利點數20萬點

紅利點數20萬點/限量8名；紅利點數8萬點/限量100名

APP VIP專屬活動，搶總價值800元抵用券

(200元定保抵用券/兩張及400元前擋玻璃鍍膜抵用券/一張)

玉山NISSAN

悠遊聯名卡

回廠刷卡結帳滿2千元抽2萬元刷卡金/限量20名

普利司通輪胎優惠

更換2條(含)以上普利司通輪胎抽iPhone 15 Pro 128G/限量6台

以紅利價消費更換2條以上普利司通輪胎贈紅利點數16,800點

紅利點數加價購

品牌限量：

松下空氣清淨奈米水離子產生器 2,988元+18,800點/限量100個

麗克特多功能調理鍋 2,088元+18,800點/限量100個

麗克特萬用食物調理機 1,488元+18,800點/限量100個

正負零陶瓷電暖器-黃 1,388元+18,800點/限量100個

車用好物：

無線手持清洗機 1,688元 +18,800點/限量100個

NISSAN IKEY保護殼       98元+8,800點

NISSAN 車載隱藏式掛勾68元+3,800點

居家生活：

NISSAN多功能摺疊收納提籃 368元+8,800點

NISSAN不鏽鋼環保餐具三件組 138元+8,800點

NISSAN精修螺絲起子組 138元+8,800點

NISSAN多功能照明警示燈 88元+8,800點

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