▲NISSAN Care APP 8 週年慶擴大舉辦

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NISSAN Care APP 8週年慶
|NISSAN Care APP
會員專屬
|APP預約定保加贈2,000點，活動期間最高可得6300點
(APP預約履約贈2,000點；APP預約週二、三返廠贈2,300點)
|APP預約定保抽紅利點數，最高可獨得紅利點數20萬點
紅利點數20萬點/限量8名；紅利點數8萬點/限量100名
|APP VIP專屬活動，搶總價值800元抵用券
(200元定保抵用券/兩張及400元前擋玻璃鍍膜抵用券/一張)
|玉山NISSAN
悠遊聯名卡
|回廠刷卡結帳滿2千元抽2萬元刷卡金/限量20名
|普利司通輪胎優惠
|更換2條(含)以上普利司通輪胎抽iPhone 15 Pro 128G/限量6台
以紅利價消費更換2條以上普利司通輪胎贈紅利點數16,800點
|紅利點數加價購
|品牌限量：
松下空氣清淨奈米水離子產生器 2,988元+18,800點/限量100個
麗克特多功能調理鍋 2,088元+18,800點/限量100個
麗克特萬用食物調理機 1,488元+18,800點/限量100個
正負零陶瓷電暖器-黃 1,388元+18,800點/限量100個
|車用好物：
無線手持清洗機 1,688元 +18,800點/限量100個
NISSAN IKEY保護殼 98元+8,800點
NISSAN 車載隱藏式掛勾68元+3,800點
|居家生活：
NISSAN多功能摺疊收納提籃 368元+8,800點
NISSAN不鏽鋼環保餐具三件組 138元+8,800點
NISSAN精修螺絲起子組 138元+8,800點
NISSAN多功能照明警示燈 88元+8,800點