汽車有輔助氣囊，小鵬飛行汽車配降落傘也很合理

24 年式 VW Golf 109.8 萬起正式發表，指定車型增列 LED Matrix 矩陣式頭燈

▲24 年式 VW Golf 109.8 萬起正式發表，指定車型增列 LED Matrix 矩陣式頭燈
▲24 年式 VW Golf 109.8 萬起正式發表，指定車型增列 LED Matrix 矩陣式頭燈

2GameSome - 有車賞

Volkswagen The Golf 問世將近半世紀，其經典外型與操駕快感擄獲全球消費者的心，不僅在全世界高達155個市場販售，銷量累積達3,600萬輛，更是平均每40秒即誕生一位The Golf車主，成為現今車壇最具代表性的掀背車，台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「The Golf歷經七個世代，如今第八代以48V eTSI輕油電動力系統驅動，由內而外全然進化，車室採用駕駛導向的數位化座艙和豐富科技配備，外觀則保留經典C柱設計和運動化尾翼，24年式的The Golf配有駕駛艙中央SRS氣囊，再次受Euro NCAP評為五顆星，而280 eTSI R-Line以上車型更有IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈，加上DLA動態頭燈自動切換，讓每段旅程更安心。」The Golf 提供五種車型：230 eTSI智能特仕版、280 eTSI Style、280 eTSI R-Line、GTI和R，原為選配的HUD投影式抬頭顯示器及Harman Kardon環繞音響系統，24年式280 eTSI Style以上車型全面升等為標配（原選配價80,000元）；本月，台灣福斯汽車針對全車系不同車型給予優惠，The Golf 230 eTSI智能特仕版建議售價112.8萬元，本月領牌適用早鳥優享價109.8萬，並且享1.99%低利率高額分期付款方案，再加送第五年延長保固（價值28,400元），23年式指定車型則有零利率高額40期分期購車方案，同贈第五年延長保固，車主另能使用舊換新購車補助金，敬邀消費者趁機入手Volkswagen，感受德藝魅力。

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24年式The Golf全車系標配駕駛艙中央SRS氣囊、IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含Travel Assist智慧車陣穿梭系統，整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統和主動式車道修正輔助系統，更有道路虛擬實境顯示功能，280 eTSI R-Line以上車型升級搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈與DLA動態頭燈自動切換（價值30,000元），讓夜間行駛更無虞，全面守護行車安全。

The Golf 230 eTSI智能特仕版搭載Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調（模式：智慧空調 / 傳統空調 / 淨化空氣）、後座冷氣出風口含觸控式溫控調整，數位化座艙則有Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、手機無線充電裝置，280 eTSI Style以上車型具備Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、原廠中文導航系統／MapCare圖資更新，並且將HUD投影式抬頭顯示器、Harman Kardon環繞音響系統 （數位12聲道擴大機、480W輸出、重低音）列為標準配備（原選配價：80,000元），帶來舒適乘坐體驗。

本月在The Tiguan 330 TSI Elegance Premium 以及 The Tiguan 380 TSI R-Line Performance車型同樣也有限時現金優惠價152.8萬、179.8萬，加贈第五年延長保固（價值26,500元），此外，Volkswagen 23年式全車系指定車型適用零利率高額40期分期付款方案，另享免費第五年延長保固，或優惠現金折扣，車主可使用舊換新最高達4萬元的購車補助金，詳情請洽台灣福斯授權經銷商。



建議售價

24年式Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,128,000元

早鳥優享價：1,098,000元

24年式Golf 280 eTSI Style

1,288,000元

24年式Golf 280 eTSI R-Line

1,398,000元

24年式Golf GTI 

1,758,000元

24年式 Golf R 

2,138,000元

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