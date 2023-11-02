NBA哈登人生／昔日雷霆三巨頭如今成流浪頭頭　忠誠度低只想爭冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kevin Durant、 James Harden和Russell Westbrook三人年紀相仿，Durant剛滿35歲，Harden和Westbrook則是34歲，算是同梯戰友，但離開雷霆後似乎找不到歸宿，尤其在生涯接近末期之際，成為籃球浪人。
James Harden和Russell Westbrook在2019-20年曾短暫於火箭同隊，之後Westbrook輾轉到了巫師、湖人和快艇。Harden離開火箭後曾到了籃網與Kevin Durant合體，但好景不常，2021-22球季季中被交易至七六人，今年又回到快艇與Westbrook相遇。
至於Kevin Durant在離開待了9年的雷霆後，加盟勇士並拿下冠軍戒指，2020-21球季轉戰籃網，上季季中又轉到太陽，組成4連星，可惜依舊無法奪冠。
美國媒體指出，三人離開雷霆後的處境很相似，對球隊忠誠度不高，近年更只想加盟具有爭冠實力的球隊，因此都會與其他球星組成多巨頭，不過除了Kevin Durant在勇士嘗到甜頭外，幾乎都是事與願違，與冠軍無緣。
🔥NBA哈登人生／勇士嘴綠干涉家務事 指出Harden加盟快艇的致命傷
🔥NBA哈登人生／快艇恐用殘陣迎「洛城內戰」 Harden首秀時間曝光