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NBA哈登人生／昔日雷霆三巨頭如今成流浪頭頭　忠誠度低只想爭冠

▲昔日雷霆三巨頭Kevin Durant（中）、 James Harden和Russell Westbrook（左一），如今成為籃球浪人。（圖／美聯社／達志影像）
▲昔日雷霆三巨頭Kevin Durant（中）、 James Harden和Russell Westbrook（左一），如今成為籃球浪人。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

昔日雷霆三巨頭Kevin Durant、 James Harden和Russell Westbrook生涯都曾拿過MVP，也已經在聯盟證明身價，奠定頂尖球星的地位，但有趣地是，三人離開雷霆後竟然變成了籃球浪人，且都至少轉隊3次。

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James Harden日前被交易至快艇，與Russell Westbrook再續前緣，兩人在雷霆、火箭和快艇都成為過隊友，相當罕見，而兩人也共同寫下拿過年度MVP卻又4度被交易的史上最多紀錄

Kevin Durant、 James Harden和Russell Westbrook三人年紀相仿，Durant剛滿35歲，Harden和Westbrook則是34歲，算是同梯戰友，但離開雷霆後似乎找不到歸宿，尤其在生涯接近末期之際，成為籃球浪人。

▲昔日雷霆三巨頭Kevin Durant（中）、 James Harden和Russell Westbrook（左一），如今成為籃球浪人。（圖／美聯社／達志影像）
▲昔日雷霆三巨頭Kevin Durant（中）、 James Harden和Russell Westbrook（左一），如今成為籃球浪人。（圖／美聯社／達志影像）
James Harden和Russell Westbrook在2019-20年曾短暫於火箭同隊，之後Westbrook輾轉到了巫師、湖人和快艇。Harden離開火箭後曾到了籃網與Kevin Durant合體，但好景不常，2021-22球季季中被交易至七六人，今年又回到快艇與Westbrook相遇。

至於Kevin Durant在離開待了9年的雷霆後，加盟勇士並拿下冠軍戒指，2020-21球季轉戰籃網，上季季中又轉到太陽，組成4連星，可惜依舊無法奪冠。

美國媒體指出，三人離開雷霆後的處境很相似，對球隊忠誠度不高，近年更只想加盟具有爭冠實力的球隊，因此都會與其他球星組成多巨頭，不過除了Kevin Durant在勇士嘗到甜頭外，幾乎都是事與願違，與冠軍無緣。

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▲昔日雷霆三巨頭Kevin Durant（中）、 James Harden和Russell Westbrook（左一），如今成為籃球浪人。（圖／美聯社／達志影像）
▲昔日雷霆三巨頭Kevin Durant（中）、 James Harden和Russell Westbrook（左一），如今成為籃球浪人。（圖／美聯社／達志影像）

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