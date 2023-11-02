NBA哈登人生／遭Harden罵騙子！Morey相信只是插曲時間會治癒一切
費城76人在近日與洛杉磯快艇完成重磅交易，解決明星後衛James Harden的交易風波，其中七六人總管Daryl Morey更被Harden在交易前指稱為「騙子」，今（2日）Daryl Morey也在記者會上談及此事，以及日後球隊方針。
記者張志宇/綜合報導
根據《費城詢問報》指出James Harden會罵Daryl Morey騙子，是因為在NBA 21-22球季打完後，Harden主動降薪提供球隊在自由市場補強上有彈性空間，但在22-23賽季打完後，76人並未提供頂薪續約，反而僅提供2年合約，且第二年還為球隊選擇權，對此讓Harden感到不滿，認為自己為球隊犧牲，但最終不在球隊藍圖。
76人總管Daryl Morey也在記者會上坦言，「 Harden選擇了他不願意使用的方式來處理事情，但他是位偉大的球員，他將與P.J. Tucker一同在快艇做出貢獻，很高興他們去了西部祝他們好運，與Harden的關係我認為只是一個插曲，在未來某天Harden登上名人堂典禮上時，我們都會忘記這件事。」
此交易案快艇送出Marcus Morris、Nicolas Batum、K.J. Martin與Robert Covington，和1個2028年未保護首輪選秀籤、2個二輪選秀權和1個互換選秀權，對於未來該如何補強，Daryl Morey直言，選秀籤對我們來說十分重要，球隊在交易案中一直堅守自己的底線，最終快艇滿足報價，目前球隊將會先讓這套陣容磨合，再視情況決定是否做出交易。