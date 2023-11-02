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全國同步打詐肅槍掃黑　中警全力淨化選前治安

▲台中市警方共計查扣非制式槍枝13枝、模擬槍1枝、子彈206顆（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中市警方共計查扣非制式槍枝13枝、模擬槍1枝、子彈206顆（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

內政部警政署於112年10月23日至11月1日辦理「全國同步打詐、掃黑、肅槍行動專案」，臺中市警局於專案行動查獲詐欺集團計28件161人，查扣不法所得總價值計新臺幣4,462萬(現金3,035萬)餘元。查獲治平專案目標5件29人及違反槍砲彈藥刀械管制條例7件8人，共計查扣非制式槍枝13枝、模擬槍1枝、子彈206顆及行動電話、筆記型電腦及現金85萬餘元等證物，並依違反詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送地檢署偵辦。

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其中第四警分局偵查隊接獲情資組成專案小組追緝槍枝，於112年10月30日聲請搜索票，前往梧棲區執行搜索，發現紀嫌隨身包包內有改造金牛座手槍1枝、子彈10顆、第二級毒品安非他命3包約5.23克及吸食器1組等證物。


第一分局於10月10日受理林姓被害人遭詐欺集團以「假投資方式」詐騙，遭詐騙新臺幣605萬元，第一分局受理報案後，立即成立專案小組負責偵辦，並指導被害人持續與詐欺集團周旋，趁3名詐欺集團成員欲再向被害人收取款項時，立即強勢逮捕，並查扣作案手機3支、偽造工作證8張、現金88萬等證物，全案詢後移請臺中地方檢察署偵辦偵辦。


臺中市警察局持續透過強勢執法，建立犯罪通報網絡，全力打擊不法，讓黑道分子銷聲匿跡、掃除非法槍械等亂源，賡續要求所屬單位秉持「7328警政策略」滾動調整各項治安維護措施，精進查緝作為與辦案技巧，充分發揮防制與打擊犯罪力量，並對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，守護市民安全、建構安居樂業生活環境，讓臺中市民眾感到安心。同時因應明年初大選，為先期淨化選前治安，除落實勤業務推動及各項治安重點工作，確保選前治安平穩尤為首要任務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 安心專線：1925
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