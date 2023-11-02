全國同步打詐肅槍掃黑　中警全力淨化選前治安

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中第四警分局偵查隊接獲情資組成專案小組追緝槍枝，於112年10月30日聲請搜索票，前往梧棲區執行搜索，發現紀嫌隨身包包內有改造金牛座手槍1枝、子彈10顆、第二級毒品安非他命3包約5.23克及吸食器1組等證物。
第一分局於10月10日受理林姓被害人遭詐欺集團以「假投資方式」詐騙，遭詐騙新臺幣605萬元，第一分局受理報案後，立即成立專案小組負責偵辦，並指導被害人持續與詐欺集團周旋，趁3名詐欺集團成員欲再向被害人收取款項時，立即強勢逮捕，並查扣作案手機3支、偽造工作證8張、現金88萬等證物，全案詢後移請臺中地方檢察署偵辦偵辦。
臺中市警察局持續透過強勢執法，建立犯罪通報網絡，全力打擊不法，讓黑道分子銷聲匿跡、掃除非法槍械等亂源，賡續要求所屬單位秉持「7328警政策略」滾動調整各項治安維護措施，精進查緝作為與辦案技巧，充分發揮防制與打擊犯罪力量，並對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，守護市民安全、建構安居樂業生活環境，讓臺中市民眾感到安心。同時因應明年初大選，為先期淨化選前治安，除落實勤業務推動及各項治安重點工作，確保選前治安平穩尤為首要任務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995