旅宿業喊缺工！專案媒合率不到1成　勞動部出招：將約談23家業者

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根據該方案規定，旅宿業房務（含清潔）人員的職缺，經常性薪資在北部地區（北北基桃竹）要求每月達3萬元、其他地區則為2.8萬元。若專案媒合成功，一名勞工每月可獲6000元獎勵金，最長可領12個月，且工作地點位於特定地區，或勞工屬於中高齡者等特定對象，獎勵金最高每月可達1萬3000元。
但方案上路至今，旅宿業的就業媒合率卻相當低，截至10月15日統計，共有266家旅宿業者提出1490個職缺，勞動部訪視後符合條件有249家、1148個職缺。勞動部協助推介5212人，但實際錄用僅449人，媒合率只有8.6%，不到1成。
勞動部長許銘春日前說明，勞動部大概推介了5倍的人數，但媒合率不到1成、不到500人，業者認為很多推介屬於中高齡者或二度就業婦女，主觀上擔憂他們不能勝任，很多人在等通知，但現在各行各業這麼缺工的情況，業者應該是求人來工作，勞工也不可能等那麼久，媒合率不佳，業者要改變心態。
勞動部表示，深入瞭解僱用率偏低的原因，不少求職者反映，仍在等候面試通知，有些旅宿業者接受履歷後，不通知面試也不連繫，或是面試後沒有收到錄取或不錄取通知，導致應徵者無所適從。
勞動部指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」中明定，「經推介應徵之求職者中，有逾50%求職者表示於投遞履歷後7日內未收到面試、錄取或不錄取通知，或面試後7日內未收到錄取或不錄取通知」，經協調若未改善，將暫停提供專案徵才服務，改為提供一般求才服務。
勞動部說，勞動力發展署已調閱資料，鎖定23家遭50%求職者反映不連繫不通知的旅宿業者，將由各分署先去進行溝通，盼能改善不積極的應徵態度，若溝通不成就請觀光署去，若1個月內未見改善，就會暫停專案媒合服務，改為提供一般求才服務，也就是未來求職上工者，無法再領到專案缺工就業獎勵，會讓該旅宿業者的職缺更不具誘因。