清境農場見車露亂象！停車場出招了 12月起24小時「計費無上限」
清境農場有著許多豐富活動以及絕美景色，成為許多民眾休假最愛的去處，但近年來露營風潮興起，卻讓當地的停車場也顯現了「車露」亂象，為了解決這個窘境，當地2處停車場將從12月起開始收費，且是「24小時計費無上限」。
記者潘毅／綜合報導
清境農場遊客休閒中心的清淨商場停車場及清境小瑞士花園停車場，原本為免費停車，但為減少「車露」占用停車格多日的亂象，目前兩處停車場已經建置好車牌偵測收費系統，並宣布11月1日至30日為試營運期間，依舊免費停車，但從12月1日起，將開始全天24小時計時收費。
公告中顯示，清境商場、清境小瑞士兩處停車場收費為小型車停車費每小時50元，消費滿300元折抵1小時、600元折抵2小時；大型車停車費每小時100元，消費3000元折抵1小時、6000元折抵2小時。每天每車最高折抵2小時、半小時內離場免費。紅、黃、白牌機車則有規劃停車專區且免費。
12月起收費車位數為清境商場88格，包括小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格及婦幼車位2格；小瑞士共60格，涵蓋小客車56格、無障礙2格與婦幼2格。
不少遊客得知此消息後，也紛紛回應「商場那邊有露營車佔據車格，之前就有聽說會收費了，來的真快」、「使用者付費合理，車位多利用率合理，但收費有點稍貴了」、「很贊成收費，因為露營車就把方便當隨便」、「收費就可以少了很多車宿佔據亂象了」。