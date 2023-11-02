中市科技執法再增47處　議員：警民同栽跟斗

我是廣告 請繼續往下閱讀
張芬郁在議會播放二段民眾提供警車違停的影片，她表示，去年警車被舉發的違規件數有163件、撤銷61件，今年1月至8月被舉發有202件、撤銷77件，今年被舉發件數大幅成長，等於1個月被舉發成案18件，不是警車違規變嚴重，就是警車遭鎖定檢舉，要求警方加強宣導，刮別人鬍子自己鬍子先刮乾淨，也是顧及警方形象。
警察局長李文章表示，「道路交通安全規則」規定，警車執行勤務時，只要開啟警示燈或警鳴器，不受道路交通標誌、號誌的限制，會加強執勤警員注意，而警車違規被開罰，由開車的警員自行繳納罰單。
張芬郁表示，科技執法情形，交通違規記點新制8月上路，台中交通裁決所統計至10月中旬，因違規被記點的罰單有32萬多件，以超速、違規臨停、紅線違停是前三多，來源包括民眾檢舉、警方逕行舉發或科技執法。
張芬郁表示，台中市從2021年開始執行科技執法，已設置26處，至今年8月共開出20萬0689張罰單，以北區三民路、崇德路易肇事路口開出57059件，烏日高鐵站違規載客取締開出38984件，沙鹿區向上路6段和西濱快速道路區間測速開出22199件，民眾對科技執法很有感，今年要再增加47處，要求警方慎選設置點。
交通局長李文章表示，科技執法對於降低肇事率有3%到25%的成效，主要針對易肇事路段設置，預計今年增加27處、明年增加20處，會滾動式調整設置地點，他強調警察開單不是要向民眾搶錢，是為了交通安全。